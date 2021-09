Badminton lekarstwem na krótkowzroczność

W projekcie weźmie udział dwadzieścioro dzieci w wieku od 7 do 15 lat, dziesięcioro z wadą od - 1,5 dioptrii do – 4 dioptrii i dziesięcioro z wadą od - 4 dioptrii do - 7 dioptrii.

Uczestnicy zostaną przebadani przez specjalistów z zakresu okulistyki z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku na początku projektu. Trzy razy w tygodniu będą uczestniczyli w zajęciach z badmintona prowadzonych przez trzech trenerów.

W czerwcu przyszłego roku dzieci zostaną ponownie zbadane przez specjalistów z zakresu okulistyki, przejdą też test sprawności fizycznej. Wyniki badań zostaną naukowo opracowane i porównane z grupą porównawczą dzieci z taką samą wadą wzroku, ale nie grających w badmintona.

- Mamy nadzieję, że wyniki badań przyczynią się do wprowadzenia zajęć z badmintona jako przedmiotu na lekcjach wychowania fizycznego w walce z zapobieganiem postępowi wady krótkowzroczności u dzieci – podkreśliła Aneta Narel z Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego Badders Badminton Club.

List do organizatorów i uczestników projektu skierował marszałek Artur Kosicki:

- To wyjątkowo innowacyjna formuła leczenia tych, coraz częściej występujących schorzeń wśród młodego pokolenia. Cieszę się, że w województwie podlaskim podejmujemy to bardzo ciekawe, prozdrowotne przedsięwzięcie, rekomendowane przez specjalistów z zakresu okulistyki Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku – napisał marszałek.

Krótkowzroczność środowiskowa staje się chorobą cywilizacyjną, przyczynił się do tego postęp cyfryzacji - gry komputerowe, telefony, zdalne nauczanie, zastępowanie kontaktów rówieśniczych mediami społecznościowymi, brak ruchu, zanik aktywności fizycznej.

oprac.: Paulina Tołcz

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Badders Badminton Club