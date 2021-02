4.02 - Światowy Dzień Walki z Rakiem

W Polsce wciąż wiele nowotworów wykrywanych jest za późno, choć świadomość ludzi o potrzebie wykonywania badań jest coraz większa.

Pozwalają one wykryć chorobę wcześniej, co daje pacjentom większe szanse na wyleczenie. Obecnie głównym powodem wysokiej śmiertelności, wśród chorujących na raka, jest zbyt późne wykrycie choroby. Zgodnie z najnowszymi danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, w Polsce odnotowano ponad 164 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe oraz prawie 100 tys. zgonów nowotworowych. Nowotwory złośliwe nadal stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce. Umiera na nie aż 27,3% mężczyzn i 24,1% kobiet. W 2016 roku, po raz pierwszy w Polsce, najczęściej występującym nowotworem wśród mężczyzn był rak gruczołu krokowego, podobnie jak ma to miejsce w innych rozwiniętych krajach Europy. Z kolei rak płuca jest drugim nowotworem złośliwym, który dotyka mężczyzn. W populacji kobiet w 2016 r. najczęstszym nowotworem złośliwym był rak piersi, następnie rak płuca oraz rak jelita grubego.

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost zachorowalności na raka jelita grubego u obojga płci. Nowotwory jelita grubego i odbytu są trzecim, najczęściej występującym na świecie, nowotworem u mężczyzn i drugim u kobiet.

Więcej o nowotworach.

Sprawdź, gdzie możesz wykonać bezpłatne badania profilaktyczne w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz w ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

oprac.: Paulina Dulewicz

źródło: Ministerstwo Zdrowia

red.: Barbara Likowska-Matys