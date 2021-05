"Zabierz Mamę na badania" w Białostockim Centrum Onkologii

- „Zabierz Mamę na badanie” jest to druga edycja – myślę – szlachetnego postępowania, które nawiązuje do tego, że każda mama, każda kobieta chce być zdrowa (…). Zapraszamy na badania mammograficzne, USG oraz badania cytologiczne. Chcielibyśmy, żeby w tym dniu każda z naszych potencjalnych pacjentek, bądź też osób, które dbają o swoje zdrowie, przyszła w przekonaniu, że jest w najlepszym ośrodku, gdzie zostanie przyjęta z życzliwością i empatią – podkreśliła Magdalena Borkowska, dyrektor BCO.

W ramach inicjatywy wykonanych zostanie 60 mammografii dla kobiet w wieku 50-69 lat, 60 badań USG piersi (18-49 lat) i 50 badań cytologicznych (18+). Panie proszone są o zapisywanie się parami. Jedna osoba może skorzystać z jednego badania.

- To jest akcja, która ma zwrócić uwagę na to, że takie badania są potrzebne, ale my te badania wykonujemy nie tylko akcyjnie, ale każdego dnia, więc można zadzwonić na telefon call center i się umówić każdego dnia na takie badanie – zaznaczyła dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz.