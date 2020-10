Wyjątkowy Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi w BCO - 15.10

BCO jest jedyną wysokospecjalistyczną placówką w regionie, niosącą pomoc wielu ludziom zmagającym się z trudnym rywalem - nowotworem. Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz niski procent zgłaszalności na badania mammograficzne, Centrum podejmuje szereg działań związanych z profilaktyką nowotworową, realizując kilka projektów unijnych, w tym profilaktyki raka piersi.

W okresie od stycznia do września 2019 roku mammografię w BCO wykonało 2700 kobiet, w tym samym okresie bieżącego roku jest ich o blisko 550 więcej. Pomimo panującej pandemii koronawirusa, nie spadła liczba pacjentek uczestniczących w tzw. konsyliach piersiowych. Od początku roku odbyło się 360 posiedzeń wielodyscyplinarnego zespołu dotyczącego rozpoznania raka piersi, podobnie w roku ubiegłym. cały czas przypominamy i prosimy panie o szybkie zgłaszanie się do poradni chorób piersi, działającej przy BCO, w przypadku, gdy zauważą u siebie niepokojące objawy. Do specjalisty zapisać można się bez skierowania pod numerem 85 6646 888.

Coroczny Marsz Nadziei „Rak to nie wyrok” zaplanowany był na najbliższy weekend. Niestety, został odwołany w związku z obecną sytuacją epidemiczną i rosnącą liczbą zakażeń na koronawirusa. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regionu, w sobotę (17.10) każdy będzie mógł skorzystać z konsultacji telefonicznych. W godz. 11:00-13:00 dostępni będą specjaliści BCO z zakresu:

• raka piersi: 503 946 122, 573 424 827;

• ginekologii onkologicznej: 733 100 132;

• urologii: 507 601 717;

• psychologii: 608 034 272;

• dietetyki: 790 514 141.

Dodatkowo od czwartku (15.10) ruszają zapisy na porady edukacyjne i badania cytologiczne w ramach projektu unijnego „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim”. Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 25 – 59 lat, posiadających miejsce zamieszkania pracy lub nauki na obszarze województwa podlaskiego. Zapisy pod numerem 603 712 712.

BCO zachęca także do wzięcia udziału w projekcie „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”. Mieszkańcy obu województw, spełniający poniższe kryteria, także od czwartku (15.10.) mogą zgłaszać się na badania dzwoniąc pod numer 603 241 247.



Kto powinien być poddany skriningowi raka płuca?

• osoby, które nie mają objawów sugerujących raka płuca,

• osoby, które nie chorowały wcześniej na raka płuca,

• osoby w wieku od 55 do 74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat,

• osoby w wieku od 50 do 74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:

- ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon,

- indywidualna historia zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego, rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,

- historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).



źródło i fot.: Białostockie Centrum Onkologii