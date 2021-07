Większa pomoc psychologiczna w regionie

Nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży powstały w Siemiatyczach i Zambrowie. Za ich funkcjonowanie odpowiedzialna jest spółka EZRA. Trzeci uruchomiony został w miejscowości Sławiec w powiecie łomżyńskim. Prowadzi go Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

– Zależy nam, aby takie poradnie powstały w każdym powiecie w naszym województwie. Chcemy, aby mali pacjenci mieli bliższy i łatwiejszy kontakt z psychologami. Poszukujemy kolejnych podmiotów w powiatach: wysokomazowieckim, hajnowskim, monieckim, białostockim – powiedział Maciej Bogdan Olesiński, Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ.

Więcej poradni

Dotychczas tego typu poradni funkcjonowało na terenie województwa podlaskiego dwanaście. Od 1 lipca br. ich ilość wzrosła do piętnastu.

Lista funkcjonujących ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego:

Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Augustów, ul. Nowomiejska 41, tel. 508 280 634, Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Becejły 7, tel. 508 280 126, Ezra UKSW sp. z o.o, Białystok, ul. Sikorskiego 6a, tel. 536 777 251, Ośrodek Psychoterapii Pomocni Ewa Dąbrowska-Jackowska, Białystok, ul. Waryńskiego 2/1u, tel. 791 261 171, Q Medica sp z.o.o, Białystok, ul. Waszyngtona 30/1u, tel. 85 679 51 01, ANIMUS Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 83, tel. 794 908 839, Szpital Ogólny im. dr. W. Ginela w Grajewie, Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71 wew. 248, Szpital Ogólny w Kolnie, Kolno, ul. Wojska Polskiego 69, tel. 86 273 93 68, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Łomża, ul. Skłodowskiej-Curie 1, tel. 86 216 67 03, Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Sejny, ul. Wojska Polskiego 60d, tel. 508280439, Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Sokółka, ul. Broniewskiego 2, tel. 508 280 237, Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 508 280 652, EZRA UKSW, Siemiatycze, 11 Listopada 73, tel. 536 777 251, EZRA UKSW, Zambrów, Magazynowa 9, tel. 536 777 251, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki I Terapii Uzależnień w Łomży, Sławiec, ul DŁUGA 22, TEL. 86 216 67 03.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

porada psychologiczna diagnostyczna

porada psychologiczna

sesja psychoterapii indywidualnej

sesja psychoterapii rodzinnej

sesja psychoterapii grupowej

sesja wsparcia psychospołecznego

wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Do ośrodków mogą się zgłaszać rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

Zmiana zakresu działania

Ponadto Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej, która do tej pory realizowała świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych zmieniła swój zakres działań. Od 1 lipca br. skupi się wyłącznie na pracy z dziećmi i młodzieżą. Co ciekawe, jest to jeden z nielicznych tego typu ośrodków w Polsce. Znajduje się on w miejscowości Chmielnik 15, niedaleko Czarnej Białostockiej.

Podwójna diagnoza w Suwałkach

Z kolei Szpital Psychiatryczny w Suwałkach od 1 lipca br. oferuje świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza).

Termin podwójna diagnoza, inaczej podwójne rozpoznanie odnosi się do grupy pacjentów, u których współwystępują zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu i nikotyny) i poważne zaburzenia psychiczne, np. schizofrenia, zaburzenia afektywne lub lękowe.

W przypadku Stacji Opieki Caritas i Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach jest to świadczenie stacjonarne.

Wszystkie, nowe zaoferowane przez NFZ świadczenia medyczne są dla pacjentów bezpłatne.

źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

oprac. Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Aneta Kursa

fot.: Piotr Babulewicz