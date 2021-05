W Światowy Dzień bez Tytoniu specjaliści z BCO namawiali do badań profilaktycznych

Na wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wraz z konsultacją u specjalisty w BCO szansę mają mieszkańcy województw podlaskiego i lubelskiego. Działania prowadzone są w ramach projektu pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”.

- Problem raka płuca jest o tyle ważny, że dotyczy bardzo dużej części populacji. Jest to nowotwór o jednym z najczęstszych rozpoznań i wyniki leczenia tego nowotworu są niestety niezadowalające. Problemem w przypadku raka płuca jest fakt późnego rozpoznania nowotworu, co uniemożliwia jego skuteczne leczenie podkreśla prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko, koordynator naukowy projektu, kierownik oddziału radioterapii I. – W Polsce rocznie rozpoznawanych jest około 22 tys. przypadków raka płuca i około 20 tys. stwierdzamy zgonów z powodu tego nowotworu.

Jak podkreśla, objawy kliniczne raka płuca w postaci kaszlu, duszności, chrypki, bólu w klatce piersiowej, utraty masy ciała, nawracających zapaleń płuc występują w zaawansowanym stadium choroby, często uniemożliwiającym przeprowadzenie najskuteczniejszego leczenia. Dlatego tak ważne jest zastosowanie niskodawkowej tomografii komputerowej u osób, które są w grupie szczególnego ryzyka, czyli osób, które długo paliły papierosy, u których rozpoznanie tego nowotworu może być najbardziej prawdopodobne. Wczesne wykrycie raka płuca daje szanse na wyleczenie u około 80-ciu – 90-ciu procent przypadków.

- Badanie niskodawkową tomografią oprócz specjalnych ustawień aparatu nie różni się niczym od takiego tradycyjnego tomografu komputerowego. Dawka, którą otrzymują pacjenci w trakcie tego badania jest około 1/3 takiego tradycyjnego badania. Pacjent nie musi się specjalnie przygotowywać, nie musi być na czczo, nie musi dostać kontrastu dożylnego. Badanie jest bezbolesne, samo skanowanie trwa około dziesięciu sekund z przyjściem pacjenta do nas do gabinetu, z ułożeniem to jest około dziesięć minut – zaznaczyła dr Eryka Karbowska, kierownik zakładu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego BCO.