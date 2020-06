Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Białymstoku jako ośrodek o zachodnich standardach opieki medycznej

Certyfikat jest przyznawany na pięć lat. Dla pacjentek to ważny sygnał, że Uniwersyteckie Centrum Onkologii USK w Białymstoku to miejsce, gdzie leczy się nowocześnie, zgodnie z europejskimi standardami i gdzie stosowane są zaawansowane zabiegi z zakresu chirurgii ginekologii onkologicznej.

- Akredytacja jest potwierdzeniem, że w naszym ośrodku pacjentki są diagnozowane i leczone w oparciu o najwyższe europejskie standardy opieki medycznej – mówi dr hab. Paweł Knapp, koordynator UCO. – To jasny sygnał dla chorych kobiet, że możemy zaoferować określone umiejętności, doświadczenie, organizację i optymalny poziom opieki chirurgicznej.

Zapewniamy im też interdyscyplinarne i kompleksowe podejście w leczeniu nowotworów ginekologicznych, włącznie z wsparciem psychologicznym.

Z kolei dr hab. Jan Kochanowicz, p.o. dyrektora USK podkreśla, że jest to potwierdzenie dla pacjentek z naszego regionu i całej Polski, że tu jest dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia w chorobie, która wymaga dużego zaangażowania personelu medycznego. Dodaje, że zachodni standard leczenia raka jajnika wkracza do Polski od wschodu.

By móc się ubiegać o certyfikat ESGO, UCO musiało przedstawić członkom komisji oceniającej wyniki wszystkich wykonanych operacji raka jajnika przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat. Oceniana była ilość wykonanych zabiegów, ich rozległość, technika zabiegu operacyjnego, a także na podstawie wyników badania histopatologicznego tkanek pobranych podczas operacji, oceniano czy zastosowane leczenie było wystarczająco radykalnym leczeniem chirurgicznym. Analizowane były również powikłania po zabiegu operacyjnym.

ESGO – naukowy autorytet ginekologiczny oraz problem nowotworu jajnika

Europejskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej (ESGO) jest naukowym autorytetem w dziedzinie ginekologii onkologicznej, wyznaczającym standardy w zakresie interdyscyplinarnej opieki i kształcenia specjalistów.

Rak jajnika jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów kobiecych. Problemem jest m.in. to, że jest najczęściej wykrywany bardzo późno, kiedy jest w zaawansowanym stadium (III lub IV stopień, na IV możliwe). Nie ma też niestety jakichkolwiek działań profilaktycznych wykrywających wcześniej tę chorobę. Wynika to z biologii tego nowotworu; bardzo późno daje objawy kliniczne. Zaczyna się niecharakterystycznymi bólami brzucha, może być poprzedzony niestrawnością i trudnymi do zdiagnozowania problemami gastrycznymi. Pacjentka trafia zazwyczaj w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego, potem do gastrologa, a na koniec dopiero do ginekologa onkologa. W przypadku diagnozy niezwykle ważne jest sposób operowania. Wszystkie badania naukowe prowadzone na świecie jednoznacznie wskazują, że najlepsze rokowania są w przypadku zastosowania ultraradykalnych operacji (polegają one na pozaotrzewnowym jednoczesnym usunięciu macicy, przydatków - chorych jajników i jajowodów często z fragmentem jelita grubego z następowym jego zespoleniem, oraz wszelkich innych zajętych nowotworem tkanek). Zabiegi te trwają często wiele godzin, są niezwykle trudne technicznie i bardzo obciążające dla organizmu. Ale znacząco wydłużają życie chorych kobiet.

- Z powodu późnego wykrycia choroby, przeciętna Polka, u której wykryto zaawansowanego raka jajnika, żyje średnio 36 miesięcy, a Amerykanka, u której zastosowano ultraradykalne leczenie aż 106 miesięcy - tłumaczy dr hab. Paweł Knapp, koordynator UCO. - Dzięki wdrożeniu zaawansowanych technik leczenia operacyjnego obserwujemy w naszym Ośrodku wydłużenie czasu wolnego od choroby do ponad 54 miesięcy – dodaje. Poprawiły się znacznie przeżycia naszych pacjentek. To, w tej chorobie niezmiernie długo.

Ten typ operacji w USA stosuje się od ponad 30 lat, w Białymstoku w USK – od 11 lat. Oprócz Białegostoku ten typ operatywy wykonuje tylko kilka ośrodków w kraju.

Źródło/fot.: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

red. Cezary Rutkowski