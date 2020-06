Trzy nowe karetki dla łomżyńskiego pogotowia ratunkowego

WSPR SPZOZ w Łomży jest jednym z 14 partnerów uczestniczących w projekcie „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”. Pogotowie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości ponad 3,5 mln zł. Środki przewidziano m.in. na zakup ambulansów medycznych, zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego oraz zakup środków ochrony osobistej.

- Łomża ze szpitalem jednoimiennym stała się w naszym regionie jednym z centrów walki z epidemią koronawirusa. Zarząd województwa uznał, że w tej sytuacji koniecznie trzeba wzmocnić i wyposażyć również szereg innych jednostek ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Łomży, której pracownikom przybyło obowiązków w warunkach zagrożenia chorobą. Stąd decyzja o wyasygnowaniu tak poważnych środków unijnych i z budżetu województwa To duży wysiłek samorządu, ale głęboko uzasadniony i bezdyskusyjny - powiedział Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Jeden z zakupionych ambulansów trafi do filii łomżyńskiej WSPR w Wysokiem Mazowieckiem, kolejny do Zambrowa, a trzeci pozostanie w pogotowiu w Łomży. Karetki zostaną włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego po otrzymaniu stosownych zezwoleń.

Zakupione przez WSPR w Łomży ambulanse typu C zostały wyprodukowane na bazie samochodu Mercedes Benz Sprinter 419 i zostały wyposażone w nosze Medirol Extero, krzesełko kardiologiczne PENSI, defibrylator ZOLL X Series.

Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest realizowany na kwotę ponad 56,1 mln zł przy udziale 90 % dofinansowania w kwocie 50,4 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W uroczystości skierowania nowych ambulansów łomżyńskiej WSPR wzięli też udział m. in. Poseł na Sejm Lech Antoni Kołakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski, wiceprzewodniczący Łukasz Siekierko, radni wojewódzcy Wanda Mieczkowska i Piotr Modzelewski, z-ca dyrektora departamentu zdrowia UMWP Monika Anna Borkowska, starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski, wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski, reprezentanci pogotowia z Łomży, Wysokiego Mazowieckiego i Zambrowa.

oprac. Cezary Rutkowski

fot. Maciej Gryguc