Szpital wojewódzki uruchomił oddział dla chorych na COVID-19

Umiejscowiony jest on w budynku szpitala przy ul. Wołodyjowskiego 2/1, w którym mieścił się do tej pory Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Na dostosowanie obiektu do nowej funkcji samorząd podlaski przeznaczył kwotę prawie 220 tys. zł.

Marszałek Kosicki przekazał dyrekcji, personelowi szpitala, a także wykonawcy prac budowlanych słowa podziękowania, „że w tak szybkim tempie, dzień i noc” pracowali, by jak najszybciej uruchomić oddział.

- Powiem przewrotnie: mam nadzieję, że mieszkańcy województwa podlaskiego będą jak najrzadziej korzystali z tego obiektu, że szybko wyjdziemy z pandemii i będziemy mogli wróć do normalnej rzeczywistości – podkreślił Artur Kosicki. – Jednak na razie naszym obowiązkiem, tak jak obowiązkiem rządu, jest walka o zdrowie i życie naszych mieszkańców. My wykonaliśmy to zadanie wywiązując się z naszego obowiązku.

W piątek uruchomionych zostało 45 łóżek znajdujących się na pierwszym piętrze obiektu. Sale dla chorych są 2-3 osobowe, wyposażone w gniazda tlenu medycznego. Skompletowany został już także personel oddziału.

- Następnych 40 łóżek jest w przygotowaniu, kończymy tam już prace. Przygotowujemy też 10 łóżek na nowym oddziale intensywnej terapii (OIT) – informował Cezary Nowosielski, dyrektor szpitala. – Łóżka „oitowe” uruchomimy w ciągu najbliższych tygodni.

Jak wyjaśnił, nowy OIT będzie funkcjonował przy już istniejącym. Jego uruchomienie wymagało m.in. prac dotyczących systemu wentylacji, które kwotą 800 tys. zł sfinansował podlaski samorząd.

Sławomir Gołaszewski, wicedyrektor szpitala ds. lecznictwa, podkreślił, że lokalizacja oddziału w oddaleniu od szpitala zasadniczego wynika także z kwestii bezpieczeństwa pozostałych pacjentów placówki.

Dofinansowanie powstania oddziału dla chorych na COVID-19 to kolejne pieniądze, którymi Zarząd Województwa Podlaskiego wsparł jednostki ochrony zdrowia w walce z pandemią. Do tej pory na ten cel przeznaczył on łączną kwotę ponad 60 mln zł z funduszy europejskich i budżetu Województwa.

- Pieniądze te trafiły do wielu jednostek, nie tylko podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, ale także do szpitali powiatowych, szpitala miejskiego w Białymstoku, szpitala uniwersyteckiego – podkreślił marszałek Kosicki.

Przekazane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na zakup ambulansów, sprzętu medycznego, środki ochrony indywidualnej oraz prace budowlane i roboty modernizacyjne.

tekst: Małgorzata Sawicka, fot. Piotr Babulewicz