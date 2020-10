Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w suwalskim szpitalu

W czwartek, we wszystkich oddziałach suwalskiego szpitala zorganizowane zostały uroczyste spotkania terapeutyczne o godz.10.30. Miały charakter terapii zajęciowej, spotkań, psychoedukacji, filmu i muzyki.

- W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego wszystkim Państwu składamy życzenia zdrowia i dostrzegania w tych trudnych czasach jak najwięcej dobrych rzeczy wokół siebie. Jest to niezwykle ważne dla zachowania równowagi psychicznej i emocjonalnej – powiedziała Wiesława Burnos.

Przekazała także pacjentom w imieniu Marszałka Artura Kosickiego i całego Zarządu soki i dżemy z gospodarstwa ekologicznego.

W trakcie wydarzenia zwrócono uwagę także na aspekty zajęć poza leczeniem, pielęgnacją czy opieką. Stąd w ogrodzie między pawilonem I a II zorganizowano wystawę prac pacjentów, by pokazać, jakie formy terapii zajęciowej są w szpitalu prowadzone. Oprócz prac wykonanych w ramach terapii na wystawie można zobaczyć wyróżnione prace pacjentów i personelu wykonane w ramach konkursów organizowanych z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego - konkursu fotograficznego „Optymizm” oraz konkursu prac w różnych technikach „Potrafimy wiele”.

Na zakończenie otwarto także odcinek izby przyjęć, gdzie będą kierowani pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Dotychczasowe jedno wejście z wąską izbą uniemożliwiało bezpieczną pracę. Dzięki dotacji Zarządu Województwa Podlaskiego w wysokości 100 tys. zł przebudowano obiekt, utworzono dodatkowe wejście, izolatki i zainstalowano kamery termowizyjne.

***

W dniu 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto to zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, by zwracać uwagę na problematykę zaburzeń psychicznych. Dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszanie opieki medycznej nad chorymi psychicznie to kwestie poruszane tego dnia na całym świecie.

Aneta Kursa, Marcin Nawrocki

fot. Krzysztof Bochenko/UMWP