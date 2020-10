Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi w BCO - 15.10

Z uwagi na fakt, że tegoroczny XIV Marsz Nadziei „Rak to nie wyrok” został odwołany w związku z obecną sytuacją epidemiczną i rosnącą liczbą zakażeń na koronawirusa, w najbliższy czwartek (15.10) BCO zorganizowało symboliczne obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 przed głównym wejściem do szpitala od ul. Warszawskiej. Pod hasłem „Zasadź nadzieję” wspólnie z Zespołem Szkół Rolniczych w Białymstoku zostaną zasadzone żonkile oraz wypuszczone różowe balony do nieba.

W najbliższą sobotę zaś (17.10) każdy będzie mógł skorzystać z konsultacji telefonicznych. W godz. 11:00-13:00 dostępni będą specjaliści BCO z zakresu:

raka piersi: 503 946 122, 573 424 827;

ginekologii onkologicznej: 733 100 132;

urologii: 507 601 717;

psychologii: 608 034 272;

dietetyki: 790 514 141.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie jest jednostką podległą Samorządowi Województwa Podlaskiego.



źródło: BCO

oprac. Anna Augustynowicz

fot. archiwum/Marcin Nawrocki