Ponad 5 mln zł na rozbudowę szpitala w Kolnie

Placówka rozbuduje i wyremontuje budynek oddziału psychiatrycznego oraz kupi potrzebny sprzęt medyczny. Dzięki tej inwestycji utworzy oddział dzienny i zespół leczenia środowiskowego. Pozwoli to na kompleksowe udzielanie świadczeń psychiatrycznych.

Poza tym, wyremontuje oraz doposaży w łóżka i szafki oddział wewnętrzny. Kupi też aparaturę medyczną do pracowni endoskopii oraz poradni chirurgii onkologicznej, co zwiększy dostęp do diagnostyki onkologicznej.

- To ważna inwestycja, ponieważ oznacza lepszą diagnostykę i wyższą jakość leczenia pacjentów w kolneńskim szpitalu. Rocznie z tych ulepszonych usług medycznych skorzysta blisko 3 tysiące pacjentów. Będą przebywali w komfortowych warunkach, co jest bardzo ważne podczas terapii, i badani nowoczesnym sprzętem - stwierdza Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Inwestycja zakończy się w marcu 2023 roku. Jej koszt sięga 6,4 mln zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie 5,1 mln zł.

Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak