Ponad 2,3 mln zł na sprzęt dla WSPR w Suwałkach

- Kiedy wybuchła pandemia, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, szybko podjęliśmy decyzję, by stworzyć projekt, który pozwoli wyposażyć podległe samorządowi jednostki opieki zdrowotnej w niezbędny sprzęt. Pula środków tego projektu to ponad 56 mln zł – mówił Marek Malinowski. – Robimy wszystko, żeby wspomóc nasze podmioty lecznicze w walce z koronawirusem oraz by mieszkańcy województwa, ale także pracujący na tzw. pierwszej linii ognia lekarze, ratownicy i pielęgniarki, czuli się bezpiecznie.

Dofinansowanie pozwoliło WSPR w Suwałkach zakupić pokaźną ilość nowoczesnego sprzętu medycznego. To m.in. 2 komory dekontaminacyjne (typu namiot), 4 komory izolacyjne do transportu chorych z podejrzeniem lub potwierdzoną chorobą zakaźną, 2 defibrylatory, 7 respiratorów transportowych, pompy infuzyjne, reduktory tlenowe, generator ozonu oraz środki ochrony osobistej. Najpoważniejszą część zakupów stanowią dwa ambulanse: transportowy i ratowniczy z noszami bariatrycznymi, służącymi do transportu osób otyłych.

- To jedyne takie nosze w Polsce północnej. W kraju jest ich zaledwie kilka sztuk – mówiła Krystyna Szczypiń, dyrektor WSPR w Suwałkach. – Środki inwestycyjne są dla nas bardzo ważne. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany szczególnie w działaniach dedykowanych walce z koronawirusem, ale także w zwykłej pracy zespołów ratowniczych.

Dofinansowanie pochodzi z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Realizowany jest on w ścisłej kooperacji z Wojewodą Podlaskim, a jego partnerami jest 14 podlaskich podmiotów leczniczych. W ostatnim czasie została też zawarta umowa partnerska ze Szpitalem Powiatowym w Sejnach. Wsparcie z projektu pokrywa 90 proc. kosztów poszczególnych przedsięwzięć. W przypadku jednostek opieki zdrowotnej podległych podlaskiemu samorządowi, wkład własny pokrywany jest z budżetu województwa.

Za wsparcie udzielane podległym podlaskiemu samorządowi podmiotom leczniczym, zarządowi województwa dziękował obecny na uroczystości w Suwałach poseł Jarosław Zieliński.

- Dziękuję zarządowi województwa, że dba o swoje placówki, doposaża je. Dziękuję jako poseł tej ziemi oraz jako mieszkaniec Suwałk – zaznaczył.

Z kolei Czesław Renkiewicz, prezydent miasta, podkreślił wagę ludzkiego życia jako najwyższej wartości.

- Żeby je chronić trzeba być jak najlepiej przygotowanym. Tu liczą się nie tylko kompetencje i umiejętności, ale i odpowiedni sprzęt – powiedział włodarz Suwałk.

W uroczystości przekazania sprzętu wzięli udział także radni wojewódzcy: Paweł Wnukowski i Cezary Cieślukowski, a także Dominik Maślach, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, służb mundurowych i lokalnych instytucji.

tekst: Małgorzata Sawicka

fot.: Kamil Timoszuk