Pilotaż sieci onkologicznej w województwie podlaskim

- Z końcem listopada br. do pilotażu onkologicznego w województwie podlaskim włączono 955 osób, w tym blisko 750. pacjentów zakwalifikowało BCO – informuje Monika Mróz rzecznik BCO.



Największą grupę stanowią pacjentki z rakiem piersi – 466 i pacjenci z rakiem jelita grubego – 245. Następnie kolejno mężczyźni z rakiem gruczołu krokowego – 115, pacjenci z rakiem płuca i jajnika – po 65 osób. Należy pamiętać, że dwa szpitale włączone do pilotażu zostały szpitalami COVID-owymi, w związku z czym liczba pacjentów przyjmowana w obu jednostkach była minimalna.

Jak podkreśla dr Dorota Kazberuk, p.o. z-cy dyrektora ds. lecznictwa BCO niewątpliwą korzyścią pilotażu jest to, że usystematyzował i skoordynował opiekę nad pacjentem onkologicznym w naszej jednostce. Koordynatorki leczenia onkologicznego wspierają pacjenta od momentu uzyskania przez niego wyniku histopatologicznego. Prowadzą go „za rękę” i pomagają w umawianiu wizyt oraz kontakcie z lekarzem. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

Drugim ważnym elementem pilotażu jest Call Center BCO, które nie tylko rejestruje pacjentów na wizyty i badania, udziela niezbędnych informacji dotyczących postępowania w przypadku wykrycia nowotworu, a także informuje o możliwościach leczenia onkologicznego w województwie podlaskim.



Numer infolinii to 85 6646 888.

W naszym regionie, Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym (status w pilotażu) w zakresie nowotworów: piersi, jelita grubego, jajnika oraz gruczołu krokowego jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zaś w zakresie nowotworu płuca – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, jako Współpracujący Uniwersytecki Ośrodek Kliniczny (status w pilotażu).

Minister Zdrowia w rozporządzeniu wskazał również ośrodki współpracujące:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Szpital I poziomu);

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Szpital II poziomu);

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (Szpital I poziomu);

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku (Szpital I poziomu).

źródło: Białostockie Centrum Onkologii

oprac. Aneta Kursa

fot. Anna Augustynowicz/arch. UMWP