Otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich

- To bardzo potrzebna placówka. W imieniu całego Zarządu Województwa Podlaskiego gratuluję tej inwestycji. Cieszy mnie, że zostaną tu otoczone opieką osoby potrzebujące. To nasz ludzki, chrześcijański obowiązek, żeby im tę opiekę zapewnić – podkreślał Marek Malinowski.

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Krynickich (gm. Zabłudów) jest lokalną placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla 30 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, z ośmioma miejscami pobytu całodobowego. Do użytku został oddany już w grudniu 2020 r. , ale dziś miało miejsce oficjalne otwarcie.

Ośrodek jest bardzo potrzebny. Nie ma co do tego wątpliwości Judyta Pawłowska, terapeutka ŚDS.

- Osoby, które do nas trafiają, są często zamknięte we własnych środowiskach, własnych domach. Nie mają kontaktu z innymi ludźmi. Tutaj umożliwiamy im to. Mają również dostęp do pracowni, mogą się czegoś nauczyć, usamodzielnić. Otrzymują u nas pomoc pod każdym względem - wyjaśniała.