Otwarto lądowisko dla helikopterów ratunkowych w Łapach

Lądowisko to pierwsza linia dostępu pacjenta do specjalistycznego działania, do diagnostyki i do walki o jego życie i zdrowie.

Trzecie w regionie

Budowa lądowiska to znaczące przedsięwzięcie w sferze opieki zdrowotnej w regionie. Do tej pory takie obiekty w województwie podlaskim funkcjonowały tylko przy największych białostockich szpitalach: wojewódzkim i klinicznym.

- Mamy oddział ratunkowy, więc lądowisko jest nieodłącznym elementem szpitalnego oddziału ratunkowego, przy zagrożeniu życia, osoby mogą być tutaj szybko zabezpieczone. Odciążamy inne szpitale. Jeżeli ktoś tu przyleci i go uratujemy, to wtedy tam będzie można komuś innemu uratować życie – mówiła Urszula Łapińska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

W gotowości całą dobę

Lądowisko w Łapach jest całodobowe, dostosowane do obowiązujących w Polsce wymogów dotyczących transportu pacjentów znajdujących się w ciężkim stanie.

- Podniesie znacząco standard i jakość świadczonych usług. Bardzo często jest tak, że te pierwsze minuty świadczą o tym, czy danego pacjenta uda się uratować, że nie będzie dużego uszczerbku na zdrowiu. Jestem przekonany, że właśnie taka inwestycja w tym pomoże – mówił Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Lądowisko przeszło już pierwszy test. Helikopter bezpiecznie wylądował na nowym lądowisku, a rannego pacjenta przeniesiono do szpitala.

Całe przedsięwzięcie kosztowało ponad 12 mln zł. Większość tej kwoty – 8 mln zł – to dotacja z funduszy europejskich ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 – 2020.

W uroczystości wzięli udział senator Mariusz Gromko, minister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, władze Powiatu Białostockiego i miasta Łapy.

Paulina Tołcz

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Anna Augustynowicz