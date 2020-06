OnkoExpert BCO. Porady w zakresie nowotworów piersi od wtorku (16.06)

Badanie palpacyjne

Najprostszym sposobem profilaktyki jest samobadanie piersi. Składa się ono z dwóch etapów - najpierw oglądamy pierś, a następnie w odpowiedni sposób dotykamy. Należy zwrócić szczególną uwagę na guzki, zgrubienia, owrzodzenia, kolor i kształt piersi czy wydzielinę z brodawki. Najlepiej je wykonywać 2-3 dni po menstruacji.



USG lub mammografia

Do podstawowych metod diagnostyki zmian w piersiach przy użyciu odpowiedniej aparatury służy badanie USG oraz mammografia. W BCO realizowany jest program Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący profilaktyki raka piersi. Oznacza to, że wszystkie kobiety w wieku 50-69 raz na dwa lata mogą wykonać profilaktyczną mammografię, na którą nie jest wymagane skierowanie.

- Mammografia jest podstawową metodą badania piersi. Jest to rentgenowskie badanie, które pozwala wykryć wczesne zmiany w piersiach, których nie da się wykryć w badaniu ultrasonograficznym czy palpacyjnym - mówi Wiktoria Waśkiewicz, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej BCO.



Porady telefoniczne

OnkoExpert BCO to cykl konsultacji telefonicznych udzielanych przez specjalistów BCO skierowanych do osób, które w obecnej sytuacji epidemicznej boją się udać do przychodni lub mają ograniczony kontakt z lekarzem specjalistą. Poradę telefoniczną można uzyskac w każdy wtorek w godz. 9.00-10.00 oraz w każdy piątek w godz. 10.00-11.00 pod numerem tel.: 790 514 141. Jeżeli lekarz w trakcie rozmowy telefonicznej uzna, że występuje potrzeba pilnej diagnostyki, zostanie od razu wyznaczony termin wizyty u onkologa.

