Nowoczesne, wysokospecjalistyczne zabiegi z kardiologii interwencyjnej w Szpitalu Wojewódzki w Łomży

Aterektomia rotacyjna (rotablacja) to specjalna metoda leczenia zwapniałych blaszek miażdżycowych ciasno zawężających światło tętnicy wieńcowej. Stanowi ona uzupełnienie tradycyjnego zabiegu angioplastyki wieńcowej (PCI). W wielu przypadkach standardowy sprzęt używany w zabiegach PCI niezbyt dobrze radzi sobie z poszerzaniem masywnie zwapniałych bardzo twardych zmian miażdżycowych. Dzięki zastosowaniu rotablacji skuteczność leczenia chorych z takimi zmianami znacząco się poprawia. Rotablacja jest przeprowadzana za pomocą specjalnego mikrowiertła pokrytego drobinkami diamentu, zwapnienia są w odpowiedni sposób nawiercane – co zmniejsza ich spoistość i umożliwia optymalne poszerzenie zwapniałej zmiany w tętnicy wieńcowej. Pierwszy chory poddany zabiegowi rotablacji w szpitalu w Łomży to 80 letni mężczyzna z cukrzycą i masywnie zwapniałą zmianą miażdżycową, powodującą krytyczne zwężenie jednej z głównych gałęzi tętnicy wieńcowej.

Po zabiegu trwającym około półtorej godziny, uzyskano optymalne poszerzenie naczynia. Niemal od razu chory poczuł się znacznie lepiej, a jego tolerancja wysiłku wyraźnie się poprawiła.

Kolejnym wysokospecjalistycznym zabiegiem z zakresu kardiologii interwencyjnej, który został niedawno wprowadzony w łomżyńskim szpitalu jest angioplastyka – udrożnienie przewlekle niedrożnej tętnicy wieńcowej (PCI CTO). Wielu chorych z przewlekle zamkniętą tętnicą wieńcową odczuwa nasilone dolegliwości dławicowe związane z niedokrwieniem mięśnia sercowego nawet przy stosowaniu pełnego zakresu leczenia farmakologicznego. Wytwarzające się w takich przypadkach tzw. krążenie oboczne na ogół nie wystarcza, by w trakcie wysiłku (także tego związanego z codziennymi czynnościami) zapewnić odpowiedni dopływ krwi do terytorium zamkniętego naczynia. Udrożnienie przewlekłego zamknięcia tętnicy wieńcowej przywraca właściwy dopływ krwi do danego obszaru mięśnia sercowego, dzięki czemu dolegliwości dławicowe ustępują lub znacznie się zmniejszają.

Jednakże ze względu na wysoki stopień trudności zabiegu PCI CTO, którego przeprowadzenie wymaga doświadczonego kardiologa interwencyjnego oraz odpowiedniego sprzętu, więc chorzy z tego rodzaju zmianami mają utrudniony dostęp do tej metody leczenia. Z tego powodu ich codzienny komfort życia może być bardzo upośledzony. Od niedawna, w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, możliwe stało się przeprowadzanie skutecznych zabiegów PCI CTO. Pierwszy z nich wykonano u 71 letniej chorej, która miała przewlekle niedrożną dużą tętnicę wieńcową i nasilone dolegliwości. Dzięki zastosowaniu specjalnego, dedykowanego sprzętu – przewlekle niedrożna tętnica wieńcowa została skutecznie udrożniona, a następnie poszerzona za pomocą stentów. Dolegliwości dławicowe zupełnie ustąpiły, co potwierdzone zostało podczas wizyty kontrolnej.

W województwie podlaskim, zabiegi rotablacji oraz udrożniania przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych tętnic wieńcowych były dotychczas przeprowadzane jedynie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Teraz są już dostępne również w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.





