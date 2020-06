Nowa siedziba WOPiTU w Łomży niebawem gotowa

Z dotychczasowym stanem prac podczas piątkowej (5.06.) wizytacji zapoznał się wicemarszałek Marek Olbryś. Towarzyszył mu m. in. Piotr Modzelewski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, który jest także przewodniczącym społecznej rady WOPiTU, oraz przedstawiciele firmy Pożarski Budownictwo. Honory gospodarza i przewodnika po obiekcie pełniła Renata Szymańska, dyrektor WOPiTU.

- To placówka szalenie potrzebna. Będziemy tu mieli wszelkie instrumenty, aby z wieloma patologicznymi zjawiskami walczyć. Szczególnie jestem zadowolony, że spełniamy także wieloletnie oczekiwania środowiska łomżyńskich seniorów na zakład opiekuńczo-leczniczy - powiedział Marek Olbryś.

Jak dodał, ma jeszcze jeden powód do osobistej satysfakcji. Przez wiele lat jako pracownik i szef Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej brał udział w kształtowaniu przestrzeni publicznej Łomży. Opustoszały szpital zakaźny i jego otoczenie było w centrum miasta niebezpiecznym „wrzodem” brzydoty i patologii.

- Zniknęły wreszcie ta nasze „miejskie slumsy” i cieszę się, że tak wielki udział ma w tym ma samorząd województwa - zaznaczył Marek Olbryś.

Według informacji Piotra Modzelewskiego, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego, stworzenie nowej siedziby WOPiTU było przedsięwzięciem niełatwym.

- Rekordowo duże dofinansowanie z trzech źródeł, specyficzne wymogi techniczne, krótkie terminy. Udało się dzięki dobremu współdziałaniu wszystkich stron - stwierdził.

Zmiany przy ul. Skłodowskiej-Curie robią wrażenie. W lutym 2019 r. uroczyście ogłoszony został początek przebudowy dawnego łomżyńskiego szpitala zakaźnego na siedzibę WOPiTU. Odbyło się to na schodkach koło budynku, bo zbyt dużym ryzykiem byłoby wejście do środka. Po wyprowadzce „zakaźniaka” obiekt stał przez kilka lat pusty. Niszczał, straszył. Ekipa budowlana, która wygrała przetarg na przebudowę, prace rozpoczynała od wywożenia kontenerów butelek i innych śmieci.

- Widać jak bardzo zmienił się budynek i cała okolica. Ale przede wszystkim zapewnimy lepsze warunki dla naszych pacjentów i naszych pracowników. Będzie także możliwy rozwój placówki – mówiła Renata Szymańska.

Jak wyjaśniła, w nowej siedzibie powstanie: poradnia uzależnień, poradnia dla uzależnionych od środków psychoaktywnych, oddział stacjonarny dla osób uzależnionych, w którym będzie więcej niż w poprzednim miejscu łóżek (37 zamiast 26), oddział dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu (też będzie większy). Absolutną nowością w Łomży i regionie będzie zakład opiekuńczo - leczniczy i domowa opieka długoterminowa. Z różnorodnych form pomocy skorzysta w WOPiTU około 1000 - 1200 osób uzależnionych i ich rodzin z regionu łomżyńskiego, całego województwa, a nawet innych ośrodków kraju.

Znaczna część siedziby WOPiTU w Łomży jest już od strony budowlanej gotowa. Renata Szymańska mogła pokazać wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi podziemną część budynku z m. in. szatniami, umywalniami i częścią socjalną, parter i piętro przeznaczone na zasadniczą działalność ośrodka z salami terapeutycznymi (w głównej jest tzw. weneckie lustro, aby przyszli terapeuci mogli obserwować przy pracy doświadczonych kolegów) i innymi pomieszczeniami. Jest na miejscu już część wyposażenia.

Prace budowlane trwają jeszcze a drugim piętrze, gdzie powstanie ZOL. Konieczne jest zakupienie m. in. czterech respiratorów, co obecnie nie jest łatwe, bo to sprzęt niezwykle potrzebny na froncie walki z pandemią COVID-19.

Budowa nowej WOPiTU w dawnym szpitalu zakaźnym przy ul. Skłodowskiej-Curie w Łomży stała się możliwa dzięki finansowemu „montażowi” z trzech źródeł. Łącznie ok. 14,5 miliona złotych przeznaczył na ten cel zarząd województwa i sejmik, 5,6 mln - budżet państwa za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia, a 2,1 mln pochodzi z funduszy europejskich.

- Jestem więcej niż zadowolony - podsumował wizytę w nowej siedzibie WOPiTU wicemarszałek Marek Olbryś.

WOPiTU w Łomży funkcjonuje od 1992 r. Jego celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Maciej Gryguc