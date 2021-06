Nowa poradnia w BCO i akcja profilaktyki raka skóry

Jak poinformowała Magdalena Borkowska, dyrektor BCO, poradnia dermatologii będzie ukierunkowana na pomoc pacjentom z terenu województwa podlaskiego, którzy chcą po prostu zbadać swoje znamiona, a w szczególności pacjentom onkologicznym, u których ryzyko powtórnej choroby jest dość wysokie.

- Poradnię dermatologiczną traktujemy jako preselekcyjną, gdzie pacjenci mogą się zgłaszać ze wszystkimi zmianami. Dla nas jest to bardzo ważne miejsce, ponieważ pacjent musi mieć świadomość, że każde znamię może być zmianą łagodną, ale może też stanowić pewne zagrożenie – powiedziała Magdalena Borkowska, dyrektor BCO.

Pionierska współpraca

- Do tej pory nie istniało w województwie podlaskim takie centrum chirurgii onkologicznej i dermatologii. Jesteśmy pionierami w tym zakresie – mówiła dr Marta Koper, która będzie przyjmować pacjentów w ramach nowej poradni. - W naszej poradni chcemy się skupić na pacjentach po leczeniu nowotworu skóry, gdyż u nich jest zwiększone ryzyko powtórnej choroby, jak również na pacjentach, którzy są zaniepokojeni i chcą sprawdzić swoje znamiona. Wczesne wykrycie choroby daje bardzo duże szanse na wyleczenie.

Poradnia będzie czynna raz w tygodniu w godzinach przed i popołudniowych, godziny będą ruchome, aby zwiększyć dostępność dla pacjentów.

Czerniak jest najprostszy do wykrycia

Tydzień Świadomości Czerniaka to wydarzenie, którego celem jest zachęcenie społeczeństwa do regularnego badania skóry oraz uświadomienie, jak ważna jest profilaktyka tego nowotworu.

- W tym tygodniu chcemy zorganizować akcje profilaktycznych badań endoskopowych i akcję edukacyjną dla pacjentów. Będzie można zapisywać się na badania dermatoskopowe, gdzie chirurg będzie badał pacjentów dermatoskopowo, a nasze pielęgniarki, przeszkolone w zakresie profilaktyki nowotworów skóry i czerniaków, przeprowadzą akcje edukacyjną, rozdając m.in. kremy z filtrem. Czerniak jest najprostszy do wykrycia – informowała dr Katarzyna Bielawska, specjalista chirurgii onkologicznej.

Jak podkreśliła, wykrycie choroby, jaką jest czerniak, we wczesnym stadium zaawansowania, u 90 proc. pacjentów doprowadzi do wyleczenia. Świadomość na temat czerniaka wśród Polaków rośnie, lecz wciąż jest niewystarczająca. Pacjenci zgłaszają się do lekarza w zaawansowanym stadium choroby, kiedy możliwości walki z czerniakiem są ograniczone ze względu na bardzo agresywny przebieg choroby. Dzięki takim akcjom w kierunku profilaktyki czerniaka następuje wzrost wiedzy nt. czerniaka i co najważniejsze szybka możliwość rozpoznania choroby.

Kto może się przebadać

Na badania mogą się zgłaszać pacjenci powyżej 18 roku przez Call Center (85 66 46 888), bądź rejestrację BCO. Zostaną obsłużone wszystkie chętne osoby. Nie wymagane jest skierowanie na badania prowadzone w ramach akcji centrum.

- Będziemy starali się obsłużyć wszystkich zainteresowanych pacjentów. W tym celu poradnia będzie otwarta w godzinach popołudniowych, a w razie potrzeby zostaną do akcji zaangażowani dodatkowi lekarze – zaznaczyła Magdalena Borkowska, dyrektor BCO

Białostockie Centrum Onkologii (podległe samorządowi woj. podlaskiego) to jedyny kompleksowy ośrodek onkologiczny w Polsce Północno-Wschodniej.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Cezary Rutkowski