Nowa placówka wsparcia psychologiczno-terapeutycznego w powiecie łomżyńskim

Ośrodek w Sławcu funkcjonuje jako placówka Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień (WOPiTU) w Łomży. Przyjmować będą tam psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi.

- To jest dowód na to, że samorząd województwa podlaskiego właśnie w tym czasie, w czasie walki z pandemią, dostrzega potrzebę wsparcia rodzin, którym niełatwo się odnaleźć i przystosować do nowej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć i funkcjonować - mówił podczas otwarcia wicemarszałek Olbryś.

- Od kilku miesięcy, od kiedy funkcjonujemy w nowej siedzibie w Łomży, zarejestrowaliśmy już ponad 300 pacjentów. Dzieci i młodzież przychodzą z trudnymi sprawami, ale cieszy nas to, że udaje nam się im pomóc. I to nie tylko im samym, ale także ich rodzinom, grupom, w których żyją - mówiła Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.