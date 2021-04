Nowa karetka pogotowia ratunkowego w Łomży

Pieniądze na realizację projektu łomżyńska WSPR otrzymała z Ministerstwa Zdrowia. Oprócz karetki, Stacja kupiła siedem urządzeń do dekontaminacji (zamgławiaczy), 140 litrów płynów do dezynfekcji i 842 kombinezony ochronne. Wartość dofinansowania to ponad 596 tys. zł, z czego 85 proc. pochodzi ze środków unijnych.

Wicemarszałek Olbryś, podkreślił, że zarządowi województwa zależy, by podległe mu jednostki były wyposażone w jak najlepszy i najnowocześniejszy sprzęt.

- To wielkie szczęście, że możemy przy wsparciu rządu polskiego nabyć nowy sprzęt medyczny, a jest to możliwe dzięki polityce zrównoważonego rozwoju, z której korzystają Małe Ojczyzny – powiedział Marek Olbryś, podkreślając, że nowy ambulans to także sprawniejsza praca dla personelu medycznego.

Poświęcony dziś ambulans to kolejny nabytek we flocie łomżyńskiego pogotowia ratunkowego. Cztery pojazdy Stacja zakupiła dzięki pieniądzom przekazanym przez Samorząd Województwa jest organu prowadzącego.

- W ramach Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego (PPZ) przekazaliśmy łomżyńskiemu pogotowiu dotację w wysokości 3,5 mln zł. Zostały z niej zakupione m.in. cztery ambulanse, ale też duże ilości środków ochrony osobistej – przypomniał Marek Malinowski, członek zarządu odpowiadający za sektor służby zdrowia.

Jak dodał, z tego samego źródła dotowany był także łomżyński szpital. Za ponad 9 mln 100 tys. zł dotacji zakupiono wówczas sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej. W ramach PPZ na poprawę wyposażenia podlaskich jednostek ochrony zdrowia w walce z epidemią COVID-19 przeznaczono łącznie już blisko 64 mln złotych.

Sławomir Szajda, dyrektor WSPR w Łomży, zaznaczył, że ambulans będzie wykorzystywany do udzielania pomocy wszystkim jej potrzebującym, w tym osobom zakażonym koronawirusem.

- W tej chwili system jest tak zorganizowany, że jeżeli jest potrzebna pomoc pacjentowi „covidowemu”, to w tym momencie wsparcie jest do niego wysyłane. Natomiast nie zapominamy o pacjentach mających inne choroby. Wtedy również zespół ratownictwa medycznego jest zadysponowany – powiedział dyrektor WSPR w Łomży.

Obecnie pogotowie ratunkowe w Łomży ma łącznie 13 ambulansów, w tym takie, które świadczą pomoc osobom chorym na COVID-19. Są to m.in. karetka, która służy do transportu sanitarnego, ambulans wymazowy, pojazd transportu międzyszpitalnego.

W środowej uroczystości wziął udział także Marcin Sekściński, wicewojewoda podlaski, a także Lech Szabłowski, łomżyński starosta.

Aneta Kursa, Cezary Rutkowski

red. Małgorzata Sawicka

fot.: Kamil Timoszuk