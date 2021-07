Niemal 6 mln zł na inwestycje w łapskim szpitalu

- Zawsze warto inwestować w jednostki opieki zdrowotnej, bo ludzkie życie to największa wartość – mówił Marek Malinowski. - Poprawa jakości usług medycznych to jeden z priorytetów obecnego zarządu – podkreślił.

Z realizacji projektu skorzystają wszyscy. Zwiększy się komfort pobytu pacjentów i warunki pracy lekarzy.

- W ramach tych pieniędzy planujemy dokończyć remont i przebudowę budynku przy ul. Piaskowej tam, gdzie mieści się rehabilitacja – mówiła dyrektor Urszula Łapińska. - Druga część inwestycji to budynek główny szpitala, laboratorium oraz pracownia radiologiczna. Będzie remont pomieszczeń, dostosowanie ich do potrzeb pacjentów i personelu oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt – wyliczała.

Doposażone i wyremontowane zostaną pracownie: fizjoterapii, rentgenodiagnostyki ogólnej i USG, poradnie: rehabilitacyjna i położniczo-ginekologiczna, laboratorium diagnostyczne oraz ośrodek rehabilitacji leczniczej. W ramach projektu zakupione będą również meble i sprzęt komputerowy.

Inwestycja ma być gotowa w 2022 roku. Jej koszt wyniesie 7,1 mln zł, a dotacja z funduszy europejskich pokryje 5,85 mln zł.

- Bez tych pieniędzy to przedsięwzięcie by się nie udało. Cieszymy się bardzo, że możemy kontynuować modernizację naszej jednostki i choć mamy jeszcze wiele celów do osiągnięcia, to – jak widać – ta cykliczna praca się opłaca – mówił Jan Perkowski.