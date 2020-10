Kolejne dofinansowanie dla Białostockiego Centrum Onkologii

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup stacji lekarskich do planowania leczenia, matrycy dozymetrycznej z fantomem oraz systemu unieruchomień i aplikatorów. Ma służyć m.in. do przygotowania leczenia pacjentów onkologicznych podczas radioterapii.

Jest to inwestycja o tyle niezbędna, że dotychczas używana apartura została wyeksploatowana i wymaga wymiany.

W ramach dotacji BCO planuje zakupić:

Aparaturę dozymetryczną:

- wielodetektorowa matryca komór jonizacyjnych do weryfikacji dynamiczny planów IMRT/VMAT i fantom do weryfikacji planów IMRT/VMAT kompatybilny z oferowanymi matrycami wielodetektorowymi



Sprzęt ma na celu zapewnić bezpieczeństwo pacjenta podczas radioterapii do czego niezbędne jest sprawdzenie na aparacie terapeutycznym planu wykonanego na komputerze (weryfikacja zgodność dawki wyliczonej w komputerze z dawką jaką otrzyma faktycznie pacjent oraz czy podczas realizacji planu na akceleratorze nie pojawią się problemy techniczne związane z konfiguracją pól terapeutycznych i pracą kolimatora MLC).

- analizator pola promieniowania 3D z wyposażeniem i kompletem detektorów oraz komór jonizacyjnych



Analizator pola promieniowania jest wykorzystywany do kontroli, a w razie potrzeby do regulacji parametrów dozymetrycznych promieniowania jonizującego wytwarzanego w akceleratorach medycznych.

- stacje do konturowania, unieruchomienia, aplikatory do brachyterapii



Stacje lekarskie systemu planowania leczenia: elementem radioterapii jest system planowania leczenia (SPL). Lekarze wspólnie z fizykami ustalają warunki w jakich promieniowanie będzie najlepsze dla konkretnego pacjenta; następnie taki plan jest sprawdzany „na sucho” tj. bez pacjenta przy pomocy specjalnych przyrządów pomiarowych.

Szpital planuje też rozbudowę i modernizację wyposażenia dla technik stereotaktycznych. Ma to na celu zapewnienie wyposażenia do unieruchamiania głowy pacjenta podczas badania.

W ramach dotacji przeprowadzona zostanie modernizacja i rozbudowa zestawu aplikatorów do brachyterapii HDR. Zapewni to wyposażenie do brachyterapii śródtkankowej piersi.

Aneta Kursa

fot. Anna Augustynowicz/archiwum UMWP