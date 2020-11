Jubileusz 90-lecia Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

- 90 lat temu widziano potrzebę funkcjonowania takiego szpitala. Taką potrzebę my również dzisiaj widzimy – podkreślił Marek Malinowski przekazując na ręce Ewy Zgiet, dyrektor szpitala, pamiątkowy graweton.

Życzenia i słowa uznania dyrekcji i pracownikom szpitala przekazała także Wiesława Burnos. Ewa Zgiet podziękowała marszałkowi Arturowi Kosickiemu i całemu zarządowi, który, jak podkreśliła, zawsze z pełną przychylnością podchodzi do spraw placówki.

- Nie byłoby opieki psychiatrycznej w Choroszczy, gdyby nie praca oddanych ludzi, wielkich wizjonerów, twórców i budowniczych z ogromnym sercem i empatią – mówiła dyrektor odnosząc się do powstania placówki. - To oni 90 lat temu uznali, chociaż były to bardzo trudne czasy, tuż po odzyskaniu niepodległości, że mieszkańcy północno-wschodniej Polski również zasługują na profesjonalną opiekę psychiatryczną.

Inicjatorem powstania szpitala w Choroszczy był płk dr Zygmunt Brodowicz, ówczesny naczelnik Wydziału Pracy i Opieki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim. Placówkę pod nazwą Białostocki Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych udało się uruchomić w 1930 r. Znalazła ona swoją siedzibę w wyremontowanych budynkach starej fabryki włókienniczej Moesów dysponując początkowo 400 łóżkami. Placówka była też pionierem tzw. opieki domowej, w ramach której spokojni chorzy mieszkali u okolicznych rodzin. Rozwój szpitala brutalnie przerwała II wojna światowa. To wtedy zniszczone były jego zabudowania.

Dziś Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy to drugi co do wielkości szpital psychiatryczny w Polsce. Dysponuje 847 łóżkami, zatrudnia 912 pracowników, w tym 103 lekarzy, 267 pielęgniarek. Prowadzi 17 oddziałów, w tym 4 psychiatrii sądowej.

- Współczesność przynosi nam kolejne wyzwania. Zaburzeń i chorób psychicznych jest coraz więcej, a to wymaga ciągłej gotowości do niesienia pomocy wszystkim chorym. Słowa Stanisława Deresza wypowiedziane 90 lat temu są dla nas nadal aktualne: „Obejmując jakąkolwiek pracę w szpitalu psychiatrycznym, należy pamiętać, że na tej placówce można uczciwie spełniać swoje obowiązki, gdy ma się zrozumienie dla cudzego nieszczęścia” – zaznaczyła dyrektor szpitala.

W związku z jubileuszem szpitala, planowane były większe uroczystości, które zostały odwołane ze względów epidemicznych. Mimo trudności, dyrekcja placówki upamiętniła rocznicę na wiele sposobów. Bogatą i niezwykłą historię szpitala dokumentują m.in. archiwalne fotografie, które zawisły na jego murach.

Archiwalne fotografie znalazły się też w jubileuszowej publikacji pt.: „Wierni powołaniu” autorstwa Beaty Olesiewicz, Moniki Żmijewskiej i Eugeniusza Muszyca. Ukazane w niej zostały początki szpitala, sylwetki jego organizatorów i dyrektorów, pracowników i pacjentów.

Kanwą książki są m.in. archiwalne dokumenty. Te dotyczące założenia szpitala z okazji jubileuszu zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Białymstoku. Wśród najcenniejszych dokumentów - karta ewidencyjna z 1942 r., pismo ówczesnego ministra zdrowia, które kierowało Zygmunta Brodowicza na emeryturę, czy prośba założyciela szpitala o przekazanie jego domu na użytek szpitala.

Środowe uroczystości zakończyły się odsłonięciem pamiątkowej tablicy ufundowanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego, pod którą zgromadzeni goście złożyli kwiaty.

Patronat nad wydarzeniem objęli także: Metropolita Białostocki Arcybiskup Tadeusz Wojda oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Szpital w Choroszczy jest jednostką podległą Samorządowi Województwa Podlaskiego.

tekst: Małgorzata Sawicka, fot.: Mateusz Duchnowski