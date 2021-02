Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w BCO

Do udziału w akcji „Wsłuchaj się w głos swojego ciała” zachęca Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO.

- To bardzo ważne, by przypominać paniom o regularnych badaniach cytologicznych zwłaszcza teraz, gdy wiele osób w obawie przed zarażaniem koronawirusem odłożyło badania ‘na później’. Nie wiemy, kiedy skończy się pandemia, wiemy na pewno, że nowotwór nie poczeka, jest cichy i podstępny, a kiedy zauważymy objawy może okazać się, że jest już za późno. Dlatego zapraszamy serdecznie wszystkie chętne kobiety, zarówno młode, jak i dojrzałe do naszego Centrum na krótkie i bezbolesne badanie cytologiczne. Chcemy, by profilaktyka weszła w nawyk i obok wizyt u fryzjera czy kosmetyczki stała się stałym elementem życia każdej z nas – mówi.

Co roku w Polsce na nowotwór złośliwy raka szyjki macicy choruje średnio 2,5 tys. kobiet, z czego ponad połowa umiera. Pięć minut – to czas trwania badania cytologicznego. To tylko chwila, a może uratować życie.

- W Polsce nowotwór rozpoznawany jest w głównej mierze w stopniu zaawansowanym, co daje mniejsze szanse na wyleczenie. Akcje profilaktyczne i profilaktyka jest rozwinięta w pełni, dostęp jest bardzo szeroki, właściwie na każdym rogu jest gabinet ginekologiczny i każdy ginekolog ma program profilaktyki raka szyjki macicy, także wystarczy tylko pójść. We wczesnym stadium rak szyjki macicy jest wyleczalny w stu procentach. Podczas badania ginekologicznego prostego, najprostszego każdy lekarz widzi zmiany, jeżeli nie widzi to jest w stanie wykryć je podczas badania cytologicznego – mówi dr n. med. Beata Maćkowiak Matejczyk, koordynator oddziału onkologii ginekologicznej BCO, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej - Nie powinnyśmy w ogóle umierać z powodu raka szyjki macicy. Trzeba przełamać w sobie niepokój czy wstyd i pamiętać o tym, że idzie się do lekarza po własne zdrowie - dodaje.

Jak podkreśla mgr Dorota Dąbrowska-Łukasiak, pielęgniarka na oddziale onkologii ginekologicznej BCO, bardzo ważne jest, aby rozmaz cytologiczny był pobrany prawidłowo. Dodaje, że badanie może wykonywać lekarz, a może również wykonywać położna, która ukończyła kurs pobierania cytologii. Zaznacza, że jest to badanie niebolesne, ponieważ poprzedza je wywiad ginekologiczny. Jak twierdzi położna, cytologia pierwsza powinna być już wykonana w wieku 25-ciu lat, gdyż taki jest najpóźniejszy okres i powinna być wykonywana tak naprawdę przez całe życie. Ponadto przypomina, że tu nie ma żadnego ograniczenia, z tym, że NFZ refunduje cytologię co trzy lata, z kolei Polskie Towarzystwo Ginekologiczne mówi o pobieraniu cytologii co roku. Jak mówi pielęgniarka, tak naprawdę to lekarz decyduje w czasie wizyty, kiedy ta cytologia ma być pobrana.

źródło: Białostockie Centrum Onkologii

oprac. Cezary Rutkowski

Fot.: Anna Augustynowicz