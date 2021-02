Działa już poradnia POZ przy szpitalu w Choroszczy

- To świetna inicjatywa i bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Choroszcz. Jednym z priorytetów działania Zarządu Województwa Podlaskiego jest zapewnienie mieszkańcom regionu jak najłatwiejszego dostępu do jak najlepszej opieki medycznej – zaznaczył Marek Malinowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. – To szczególnie ważne teraz w czasie pandemii, abyśmy nie zaniedbywali swojego zdrowia.