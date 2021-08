Chirurdzy z USK w Białymstoku uratowali życie mężczyźnie z rozwarstwieniem aorty

Mężczyzna trafił do szpitala z powodu powikłań pocovidowych. W listopadzie ubiegłego roku ciężko przechorował zakażenie COVID-19. Z powodu powikłań kilka miesięcy spędził w szpitalu, gdzie był leczony w kilku klinikach. Cierpiał na niewydolność krążenia, niewydolność nerek, przeżył także śmierć kliniczną po zatrzymaniu krążenia.

- Podczas kolejnej hospitalizacji w USK, mężczyzna poczuł silny ból w klatce piersiowej. Kiedy zrobiono mu badanie tomografii komputerowej, okazało się, że doszło do rozwarstwienia aorty na wysokości tętnicy podobojczykowej – relacjonował dr hab. Jerzy Głowiński, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji w USK w Białymstoku. – Jego życie było zagrożone, w każdej chwili mogło dojść do udaru mózgu, a także śmierci. Problem w tym, że chory ten nie kwalifikował się do tradycyjnej operacji, bo po prostu by jej nie przeżył.