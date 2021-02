Budynek szpitala w Choroszczy po remoncie gotowy na przyjęcie pacjentów

Zakończyła się przebudowa zabytkowego budynku Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Pacjenci będą mieli znakomite warunki i lepszą dostępność do usług medycznych. Koszt remontu to ponad 13 mln zł, z czego 9 mln zł pochodzi z budżetu województwa, a 3 mln zł – ze środków unijnych. W uroczystym, choć kameralnym otwarciu obiektu uczestniczyli we wtorek (12.01) członkowie zarządu województwa: Wiesława Burnos oraz Marek Malinowski.