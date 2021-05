Blisko 3 mln zł wsparcia dla Szpitala Miejskiego w Białymstoku

- Ochrona zdrowia jest dla obecnego Zarządu Województwa Podlaskiego wartością najważniejszą. Chcemy i będziemy wspierać jednostki medyczne tak, aby mieszkańcy Białegostoku mieli jak najlepszy dostęp do specjalistów – mówił marszałek Kosicki. - Dążymy do tego, aby te placówki jak najlepiej się rozwijały, a standard leczenia był jak najwyższy.

100 mln zł na zdrowie

Jak przypomniał, w samym Białymstoku na jednostki ochrony zdrowia obecny zarząd województwa od 2019 r. przeznaczył do tej pory ponad 100 mln zł z różnych źródeł.

- To nie tylko pieniądze do walki z COVID-19, ale także na różnego rodzaju modernizacje i rozwój placówek ochrony zdrowia, które znajdują się w naszym województwie – podkreślił Artur Kosicki.

Marszałek podziękował dyrektorom białostockich jednostek medycznych podległych samorządowi województwa, ale też innym szpitalom działającym w stolicy regionu za to, co „dotychczas zrobili w kwestii dotyczącej rozwoju tych placówek”.

- Tylko takie spójne działanie pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia, uzupełnianie się, wspieranie spowoduje, że jakość usług będzie jeszcze wyższa – zaznaczył.

Nowoczesny sprzęt i wyposażenie medyczne

W ramach projektu zakupiony zostanie wysokiej klasy sprzęt medyczny, w tym tomograf komputerowy i rentgen. Szpital zyska nowy ambulans i wózki do transportu pacjentów. Zasoby placówki zostaną też uzupełnione o odpowiednią ilość odczynników i testów do badań w kierunku COVID-19, a także środki do dezynfekcji.

- Cały projekt przeznaczony jest na walkę z COVID-19, ale też na skutki z nim związane. Sprzęt wysokiej jakości pozwoli na sprawną diagnostykę, jak również szybkie podjęcie właściwych działań. Jest to niezwykle ważne nie tylko dla personelu medycznego, ale przede wszystkim dla pacjentów – podkreśliła Agnieszka Uszyńska, dyrektor szpitala. - Nasze wspólne działania sprawią, że być może niedługo wszyscy wrócimy do normalnego funkcjonowania, do życia, jakie mieliśmy, zanim pandemia do nas zawitała – dodała.

Projekt ma zostać zrealizowany do końca bieżącego roku. Całkowita jego wartość to ponad 3,5 mln zł. Prawie 3 mln zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.





Anna Augustynowicz

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Mateusz Duchnowski