BCO współpracuje z placówkami Porozumienia Zielonogórskiego

- Ta platforma to niezwykle przydatne i unikatowe w skali kraju narzędzie, które pomaga lekarzom POZ na szybką reakcję i przekierowanie pacjentek do naszego Centrum, gdzie natychmiast możemy rozpocząć proces diagnostyczny, a jak wiemy, w przypadku nowotworów to czas odgrywa kluczową rolę – mówi Magdalena Borkowska, dyrektor BCO.

Program dedykowany jest grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi, czyli kobietom w wieku 50–69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej mammografii. W systemie lekarze mogą rejestrować także pacjentki spoza ww. grupy, u których występują dolegliwości w obrębie piersi, tj.: guz, wyciek, wciągnięcie brodawki.

- W 2021 roku mamy rozpoznanych 390 przypadków raka piersi. Pacjentki często bagatelizują niepokojące zmiany lub odwlekają terminy badań profilaktycznych, co skutkuje gorszym rokowaniem. Lekarze pierwszego kontaktu mają najczęstszy kontakt ze swoimi pacjentami, dlatego też powstał pomysł, żeby to oni zachęcili i zmotywowali kobiety do badań – zaznacza dr n. o zdr. Elżbieta Potentas, kierownik i koordynator organizacyjny Centrum Chorób Piersi BCU.

Jak wyjaśnia, zgłoszone pacjentki zostaną umówione na badanie lub wizytę w BCO, gdzie w razie potrzeby nastąpi też dalsza diagnostyka.

- Widzimy już pierwsze pozytywne efekty funkcjonowania platformy i zachęcamy Państwa do zgłaszania kolejnych podmiotów.

W fazie testowej, sprawdzającej poprawność funkcjonowania nowego narzędzia, z platformy korzystało osiem placówek POZ. Na ten moment Porozumienie Zielonogórskie zgłosiło czterdzieści niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

- Inicjatywa Białostockiego Centrum Onkologii spotkała się z ogromną aprobatą naszego środowiska. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na pewno wpłynie na zwiększenie ilości wykonywanych badań profilaktycznych. Nie wymaga ze strony personelu dużego nakładu czasu, a pacjentkom daje komfort indywidualnego umówienia się na badanie w dogodnym terminie – wyjaśnia dr Joanna Zabielska-Cieciuch, Wiceprezes Zarządu Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie.

Po zarejestrowaniu i wysłaniu danych pacjentki w systemie przez lekarza POZ, osoba kierująca otrzymuje komunikat o prawidłowym dodaniu danych, a to oznacza, że zostały przesłane do BCO. W Centrum rejestratorki medyczne na bieżąco kontaktują się z pacjentkami i umawiają je na badanie lub wizytę w Poradni Chorób Piersi.



W ubiegłym roku w Białostockim Centrum Onkologii raka piersi rozpoznano u blisko 500 pacjentów, do 16 sierpnia br. tych rozpoznań jest prawie 400. W 2020 roku w BCO wykonano ponad 9 tys. mammografii (screeningowe + ze skierowaniem) i ponad 7 tys. USG piersi. W roku bieżącym blisko 8 tys. pacjentek miało badanie mammograficzne, USG piersi – prawie 6 tys. (stan na 16.08.2021).



Partnerem dostarczającym platformę jest firma Synerise S.A., która działa w sektorze sztucznej inteligencji i IT, zajmując się pobieraniem, gromadzeniem i przetwarzaniem dużej ilości danych.





źródło i fot.: BCO

oprac.: Anna Augustynowicz