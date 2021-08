8 mln zł dotacji dla BCO na zakład radioterapii i rehabilitacji onkologicznej

W budynku zostanie usytuowany zakład radioterapii: przychodnia medyczna, zakład brachyterapii oraz zakład rehabilitacji onkologicznej.

- Nowa przestrzeń pozwoli na przyjęcie większej liczby pacjentów i skróci czas oczekiwania na świadczenie. To jest inwestycja, która wpłynie na jakość leczenia nie tylko mieszkańców województwa, ale pacjentów z kraju, bo wiemy, że z leczenia w BCO korzystają też osoby spoza Podlaskiego – mówił marszałek Kosicki.

Sprzęt najnowszej generacji

W ramach dotacji, do zakładu brachyterapii zakupiony zostanie tomograf komputerowy z funkcją 3D wraz z oprzyrządowaniem. Nowoczesne urządzenie pozwoli na wdrożenie nowych możliwości brachyterapii w raku i przerzutach do wątroby, węzłów chłonnych, a nawet trzustki, co do tej pory nie miało miejsca z powodu braku możliwości zainstalowania na bloku operacyjnym tomografu.

Dr Dorota Kazberuk, z-ca dyrektora BCO ds. lecznictwa podkreślała, że nowe miejsce i nowy sprzęt są niezwykle istotne dla leczenia pacjentów.

- Średnio na stu pacjentów onkologicznych siedemdziesięciu wymaga leczenia radioterapią. Mamy w BCO znakomity zespół specjalistów, którego potencjał będzie można teraz, po zakupie nowoczesnego sprzętu wykorzystać – mówiła dr Kazberuk.

Najnowszą metodą leczenia, która zostanie uruchomiona w jednostce, będzie ukierunkowane leczenie pacjentek z obrzękiem limfatycznym po zabiegach operacyjnych w zakresie raka piersi. Zapewni też kompleksowość realizowanych świadczeń.

Całość inwestycji to koszt ok. 21 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 8 mln zł pochodzi z funduszy europejskich.

Coraz bliżej pierwszego w regionie Breast Cancer Unit

Podczas spotkania marszałek Kosicki poinformował, że otrzymano zgodę na budowę sztandarowej inwestycji Białostockiego Centrum Onkologii – Breast Cancer Unit – pierwszego w regionie centrum nowoczesnej diagnostyki i leczenia nowotworów piersi w oparciu o najnowocześniejsze standardy. Artur Kosicki dodał, że budowę centrum samorząd województwa zamierza sfinansować z funduszy europejskich w kolejnej perspektywie.

- Wpisaliśmy tę inwestycję do projektów strategicznych w nowym programie regionalnym województwa podlaskiego - zaznaczył marszałek.

Dyrektor Borkowska zaznaczyła, że BCO jest przygotowane do rozpoczęcia inwestycji budowlanej.

Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 100 mln zł.

Aneta Kursa/ Edyta Chodakowska- Kieżel

red.: Edyta Chodakowska- Kieżel

fot.:Piotr Babulewicz