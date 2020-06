100 mln złotych na Centra Wsparcia Badań Klinicznych

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 mln złotych. Jeden projekt może uzyskać dotację maksymalnie w wysokości 12 mln zł.

W naborze może wziąć udział:

instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia,

publiczna uczelnia wyższa uprawniona do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim,

podmiot leczniczy posiadający kontrakt z Odziałem Wojewódzkim NFZ oraz utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub samorząd województwa.

Inicjatywa ma na celu zwiększenie liczby zarówno badań klinicznych, jak i ich uczestników w Polsce, a także wykorzystanie potencjału sektora badań klinicznych dla zwiększenia konkurencyjności krajowej gospodarki.

– Stworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych jest realizacją ubiegłorocznych obietnic i przyczyni się do poprawy atrakcyjności rynku badań klinicznych w Polsce, a co najważniejsze do wzrostu dostępności do badań dla pacjentów, poprawy ich standardu i bezpieczeństwa – podkreśla p.o. prezesa ABM dr n. med. Radosław Sierpiński

Nowe centra przyczynią się rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu, należy kierować pod adres mailowy: cwbk@abm.gov.pl

Szczegóły dotyczące konkursu: Konkurs na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych

Webinarium na temat konkursu:

Agencja Badań Medycznych zaprasza do udziału w webinarium informacyjnym na temat założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków. Webinarium odbędzie się 19 maja 2020 roku, o godz. 11. Informacje dotyczące zapisu na to wydarzenie dostępne są na stronie: Wydarzenia i szkolenia

Oprac. Departament Rozwoju Regionalnego UMWP