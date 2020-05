WOSiR Szelment gotowy na otwarcie sezonu. W środę rusza wyciąg nart wodnych

- Cieszę się, że powoli wszystko wraca do normalności - mówi Paweł Żuk, prezes WOSiR w Szelmencie. I podkreśla, że wyciąg i inne wodne atrakcje Ośrodka, to nie tylko sport i pasja, ale też rozmowy, spotkania z ludźmi, wymiana doświadczeń i wspólnie spędzany czas. - To miejsce powinno tętnić życiem i do tego będziemy dążyć. Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oczywiście - zapewnia prezes.

Do tych środków należy, oprócz obostrzeń ogólnie stosowanych na terenie kraju, m.in. obowiązek posiadania własnego sprzętu, brak możliwości korzystania z szafek, wewnętrznych przebieralni i prysznica czy limity okrążeń dla pływających. Dodatkowo zawieszona do odwołania jest sprzedaż karnetów weekendowych i całodziennych.



Oficjalna inauguracja w sobotę



Oficjalne otwarcie odbędzie się w najbliższą sobotę (23.05) w samo południe. Nie będzie jednak żadnej uroczystości, a na wyciągu i pomoście startowym będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób.

- Bardzo ważne dla mnie jest to, że w sobotę odbędzie się pierwszy trening UKS "Nawa", działającego przy WOSiR Szelment - mówi prezes Żuk. - Dzieciaki już się nie mogą doczekać - dodaje.

Tego dnia też będzie można skorzystać z 50-procentowej zniżki na ceny biletów.



***



Elektryczny wyciąg linowy w Szelmencie jest świetnie przygotowany. Umożliwia jazdę po torze o długości 1000 metrów. Tor ma kształt prostokąta o bokach 300×200 metrów. Po jego obwodzie rozciągnięta jest stalowa lina z zaczepami dla 13 narciarzy. Jest to jeden z najdłuższych wyciągów wakeboardowych w Polsce.



Więcej informacji - link do strony WOSiR Szelment.



Anna Augustynowicz

fot. Archiwum UMWP