Tyle historii, tak blisko! Kombinezon i narty „Króla Kamila” w WOSiR Szelment

Cała Polska żyje sukcesami naszych skoczków narciarskich, a zwłaszcza trzecią wygraną Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni (TCS). Należące do niego: kombinezon, narty i replika złotego medalu z olimpiady w Soczi trafiły na wystawę w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji (WOSiR) w Szelmencie. Ze względów bezpieczeństwa ekspozycja „Od Marusarza do Małysza i Kowalczyk” jest obecnie niedostępna dla zwiedzających, ale do obejrzenia zdjęć zapraszamy już teraz.