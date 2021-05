Na plażę do Szelmentu? Już w przyszłym sezonie

WOSiR Szelment to największy kompleks narciarski w regionie. Zimą nie musi zabiegać o turystów, którzy wiedzą, że to znakomite miejsce do jazdy na nartach i snowboardzie.

Szefostwo ośrodka postanowiło zadbać o tak samo wysoką frekwencję również latem. Stąd szereg inwestycji, które zaplanowano w Szelmencie na ten rok.

- Chcemy, aby WOSiR Szelment stał się popularnym w kraju i za granicą miejscem letniego wypoczynku. Dlatego tak ważne i potrzebne są inwestycje, które uatrakcyjnią to miejsce. Sama woda i ładne widoki to dziś za mało, by przyciągnąć turystów. Plany inwestycyjne ośrodka na pewno przełożą się na popularność Szelmentu jako doskonałego miejsca na urlop ­– tak koncepcję zmian w ośrodku ocenił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Daniel Racis, prezes ośrodka podczas posiedzenia sejmiku województwa, poinformował, że kupiono już za 31 tys. zł nowoczesny sprzęt wodny, m.in. do jazdy na nartach wodnych. Będą z niego korzystać na przykład uczestnicy kolonii i półkolonii, organizowanych w ośrodku.

W planach jest jeszcze montaż w lipcu dmuchanego toru przeszkód (122 tys. zł), który stanie się niewątpliwą atrakcją dla dzieci i dorosłych. Podobnie jak gondole elektryczne (115 tys. zł), które pozwolą na organizację rejsów wycieczkowych po jeziorze Szelment Wielki.

W ośrodku zwiększy się również baza noclegowa. Zostanie kupionych 12 domków modułowych (800 tys. zł), całorocznych, z wyposażeniem, dla czterech osób każdy.

- Musimy podwoić liczbę miejsc noclegowych i zadbać o jakość, podnieść standard. Domki modułowe będą właśnie o wysokim standardzie wykonania i wyposażenia - stwierdził Daniel Racis.

W Szelmencie w końcu powstanie też plaża z prawdziwego zdarzenia. Co prawda w tym sezonie jeszcze z niej nie skorzystamy, ale będą prowadzone już prace projektowo-przygotowawcze (200 tys. zł). Tak, aby już za rok urlopowicze mogli się na niej opalać.

Poza tym, w ramach inwestycji, w ośrodku prowadzone będą prace remontowe: uszczelnianie dachów, remonty pomieszczeń, elewacji i tarasów.

WOSiR Szelment jest spółką Samorządu Województwa Podlaskiego.

Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Marcin Nawrocki, Kamil Timoszuk