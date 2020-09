Kolejni sportowcy uhonorowani w Alei Olimpijczyków w Szelmencie

Idea honorowania polskich i zagranicznych olimpijczyków narodziła się cztery lata temu, a jednym z głównych pomysłodawcą był Wojciech Fortuna – polski mistrz olimpijski z Sapporo z 1972.

- 4 lata temu odsłoniliśmy 7 płyt, dzisiaj mamy ich już 32 płyty - przypomniał początki Wojciech Fortuna. - Ta Aleja to historia sportu, a historia sportu to historia Polski. I o to trzeba dbać – mówił.