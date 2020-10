Jedyny bieg górski realizowany poza górami - przed nami Jasionowa Cross

Już jedna pętla ,,Intro’’ licząca 5 km potrafi dodać niezapomniany zastrzyk pozytywnej adrenaliny. Ci, którzy uważają, że dystans 5 km jest stanowczo za mały, mogą wybrać dystanse: Expert-10 km., Tytan-15 km lub Insane -25 km., z sumą przewyższeń +1250 m.

Mając na uwadze duży respekt do Jesionowej Góry nawet organizatorzy połączyli siły, aby ujarzmić tę Górę z każdej strony. To już II Edycja, która swój początek miała w zeszłym sezonie, z roku na rok będziemy zaskakiwać czymś nowym tak, aby nie było zbytniego przyzwyczajenia do Naszej Jesionowej – mówi Paweł Żuk, dyrektor WOSiR Szelment. - Trasa jest po prostu fantastyczna! Znam inne "nizinne trasy górskie", jak Falenica czy Monte Kazura, ale to tak jakby porównywać Himalaje do Beskidów.

- Na 5-kilometrowej pętli jest pięć podbiegów na szczyt i pięć zbiegów. Ci, którzy w sobotę na zawodach będą robić pięć pętli, na pewno będą te podbiegi liczyć, bo nie da się ukryć, że jest trudno, zdecydowanie trudno! Dobrze, że człowiek ma cztery kończyny, ponieważ na Jesionow Cross przydadzą się wszystkie-oznajmia jeden z uczestników Grzegorz Olesiak.

Odpowiadając na pytanie ,,Czego możemy się spodziewać 17 października w Szelmencie ?” - Iwona Łobasiuk, prezes Fundacji Kierunek Ultra (jednego z organizatorów Jesionowa Cross) odpowiada:

- Można się zmęczyć, można poczuć czwórki, doświadczyć pięknych zbiegów i niezapomnianych podbiegów. Zapierające dech w piersiach przewyższenia będą rosły z każdym kolejnym kilometrem.

Jesionowa Cross startuję 17.10.2020 r., oczywiście w WOSiR Szelment. Ilość uczestników ograniczona.





źródło: WOSiR Szelment

oprac. Aneta Kursa