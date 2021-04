Wandżi zostaje w Dojlidach

Dla byłego reprezentanta Polski będzie to już szósty sezon w barwach białostockiego zespołu.

- Wandżi nosił się z zamiarem wyjazdu do Chin na stałe, mimo że z Polską jest bardzo związany. Długo o tym rozmawialiśmy i doszliśmy do porozumienia. Wandżi nie wystąpi we wszystkich naszych spotkaniach, ale pomoże nam w tych najważniejszych meczach. Bardzo cieszymy się z przedłużenia kontraktu - mówi menadżer Dojlid Białystok, Piotr Anchim.