W Tykocinie powstaje ścieżka edukacyjna dofinansowana z budżetu województwa

Najnowsza atrakcja Tykocina to trakt pieszo-rowerowy ze stylowymi ławkami, tablicami edukacyjno-informacyjnymi i energooszczędnym oświetleniem.

- O ile powszechnie znane są walory Tykocina wynikające z jego bogatej historii, której ślady przetrwały w jego układzie i zabudowie, to warto było go pokazać także jako miejscowość atrakcyjną przyrodniczo - mówi marszałek Artur Kosicki. - Pomysł budowy ścieżki kładzie akcent właśnie na położenie miasta nad Narwią wśród nieskażonej przyrody. Mieszkańcy naszej "perły baroku" zyskają piękne miejsce relaksu, a turyści kolejny powód, by odwiedzić Tykocin.

Ścieżka poprowadzi – patrząc od Placu Czarnieckiego - wzdłuż Narwi po obu stronach mostu: w lewo w kierunku jazu, a w drugą stronę, w kierunku magistratu. Tu będzie wychodzić na ul. Poświętną i 11 Listopada.

Ścieżka będzie stylowo dopasowana do atmosfery miasta, a uroku ma jej dodać zaplanowana szata roślinna. O potrzebie jej budowy podczas konsultacji zdecydowali sami mieszkańcy.

- Tykocin zyska bardzo dużo. Narew niewątpliwe jest naszym walorem turystycznym i przyrodniczym, a my można powiedzieć, nie zauważaliśmy tego – przyznaje Mariusz Dudziński. – Ten deptak sprawia, że odwracamy się przodem do rzeki, bo do tej pory, można powiedzieć, byliśmy do niej odwróceni tyłem.