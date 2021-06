Urlop na rowerze. O czym trzeba pamiętać

- Pamiętajmy, że grupa rowerzystów nie może być większa niż 15 osób. Jeśli chętnych do wspólnej jazdy jest więcej, grupę należy podzielić, a odległość między kolejnymi ekipami nie może być mniejsza niż 200 metrów – uświadamia Michał Zieliński.

Taka zorganizowana kolumna nie ma specjalnych uprawnień poza tym, że nie można jej rozdzielać wjeżdżając między rowerzystów np. podczas wyprzedzania. Zasady poruszania się kolumny regulują te same przepisy, które dotyczą pojedynczych rowerzystów. Muszą one trzymać się prawej krawędzi jezdni, ułatwiać manewr wyprzedzania innym pojazdom itd.

Warto przy okazji rozprawić się z popularnym przekonaniem, że jazda parami jest zalecana z uwagi na skróconą drogę konieczną do wyprzedzenia grupy rowerzystów.

- To prawda, ale to jest wciąż wyłącznie postulat, który nie ma umocowania w prawie (podobnie jak odstęp 1,5 m przy wyprzedzaniu). Na logikę tak powinno się jeździć. Kodeks drogowy dopuszcza jazdę parami tylko tam, gdzie nie powoduje to utrudnienia w ruchu – dodaje ekspert.

1 metr odległości przy wyprzedzaniu rowerzysty

Kodeks ruchu drogowego stawia sprawę jasno. Podczas wyprzedzania rowerzysty należy zachować odstęp wynoszący minimum 1 m. Żeby tego dokonać, kierowca zwykle musi wjechać na drugi pas. Dlaczego? Szerokość pasa ruchu (na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych) powinna wynosić 3,5 m, a średnia szerokość współczesnego samochodu kompaktowego z lusterkami to około 2 m. Po dodaniu do tego 1 m odstępu, rowerzyście zostaje przestrzeń ok. 0,5 m, czyli niezwykle mało. Kierowcy, będąc w ruchu, mogą źle oszacować te odległości i potrącić osobę poruszającą się jednośladem.

- Nieprawidłowe wyprzedzanie to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków z udziałem rowerzystów. Kierowcy zbyt często nie pamiętają o przepisowym 1 m odstępu od rowerzystów lub wyprzedają ich w niewłaściwym miejscu. Jest to szczególnie niebezpieczne na wąskich drogach powiatowych lub gminnych – wyjaśnia Michał Zieliński.

Zasady pierwszeństwa

Bywa, że na wytyczonej trasie rowerowej napotykamy na ruchliwe skrzyżowanie, np. z drogą krajową. Przy przekraczaniu takich dróg o dużym natężeniu ruchu obowiązują standardowe zasady pierwszeństwa. Jeśli ruch na skrzyżowaniu nie jest regulowany światłami, rowerzyści mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom na drodze z pierwszeństwem. Dotyczy to również kolumny rowerzystów. Przejechanie przez takie skrzyżowanie całej kolumny jest możliwe tylko w sytuacji, gdy ruch pojazdów zostanie zatrzymany. Po drogach ekspresowych natomiast rowery nie mogą jeździć wcale.

Apel do samorządów

Zdaniem organizatorów kampanii „Czas na bezpieczny rower” gminy i powiaty są w stanie najlepiej docierać z akcjami informacyjno-edukacyjnymi w swoich regionach. Na rower może wsiąść każdy. Nie każdy jednak przejedzie bezpiecznie wyznaczoną, nawet krótką, trasę.

- Chcemy pomóc i rowerzystom, i samorządom uczyć, jak z głową używać roweru do przemieszczania się po wszystkich typach dróg w Polsce i jak prawidłowo je oznakowywać – mówi Michał Zieliński.

Samorządy wybudowały w ostatnich latach setki kilometrów dróg rowerowych oraz dróg dla pieszych i rowerów. Bardzo często kosztem chodników. Mało kto jednak wie, że piesi w sytuacji braku chodnika mają prawo chodzić ścieżką rowerową, choć muszą ustępować pierwszeństwa rowerzystom. Odwrotnie niż w przypadku ciągów pieszo-rowerowych, gdzie z zasady należy ustępować pierwszeństwa pieszym. Niezwykle ważne jest poprawne oznakowanie takich fragmentów dróg. Służy do tego znak C-13 z podziałem poziomym (możliwość korzystania z całej szerokości drogi i

#CzasNaBezpiecznyRower

Kampania społeczna o charakterze edukacyjnym skierowana przede wszystkim do rowerzystów,

ale także do innych uczestników ruchu drogowego. Jej celem jest promowanie świadomego

i bezpiecznego zachowania na drodze. Akcja wspierana przez Fundację ANDER i FRANCOR. Partnerem akcji jest BikeExpo Narodowy Test Rowerowy.

źródło: materiały organizatora

oprac. Barbara Likowska-Matys

fot. UMWP