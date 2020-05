„TurboContra”, czyli podlaska wersja „Turbokozaka” dla kibiców

Znany jak dotąd przede wszystkim z dużej działalności w mediach społecznościowych klub KS Turośnianka Turośń Kościelna po raz kolejny pokazał, że kreatywność i wnoszenie nowej jakości do podlaskiej piłki to jego główne idee i zaprezentował kolejny nietuzinkowy projekt.

Osoby związane z drużyną z Turośni Kościelnej wpadły na pomysł nakręcenia podlaskiej wersji popularnego wśród kibiców programu o nazwie “Turbokozak”, który jest emitowany w stacji Canal+ Sport.

Filmowa seria stworzona przez Turośniankę została nazwana “TurboContra” i nawiązuje do bardzo popularnej w latach 90-tych gry pt. “Contra”. Zawodnik biorący udział programie uczestniczy w kilku konkurencjach, w których może pokazać swoje umiejętności, między innymi strzał na bramkę z połowy boiska czy wykonywanie rzutu karnego z zasłoniętymi oczami. Za poszczególne próby przyznawana jest odpowiednia liczba punktów. A to wszystko z dawką dobrego humoru!

Premiera pierwszego odcinka już za nami. Swoimi piłkarskimi umiejętnościami chwali się w nim Dawid Pańkowski z drużyny KS Turośnianka. Cały film możemy zobaczyć poniżej.

Pomysłodawcy projektu zachęcają każdego do wzięcia udziału w inicjatywie bez względu na wiek. - Zapraszamy do zgłoszeń wszystkich utalentowanych zawodników, którzy są chętni zaprezentować swoje umiejętności. Nie ważne ile masz lat. Przyjedziemy, nakręcimy i kto wie, może zauważy Was Skaut Realu Madryt lub Manchesteru United – zachęcają twórcy pomysłu.

Źródło/fot.: KS Turośnianka Turośń Kościelna

red. Cezary Rutkowski