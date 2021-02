Powrót rozgrywek Lotto Superligi tenisa stołowego. Dojlidy Białystok rozegrają hit kolejki!

Po dwunastu kolejkach rundy jesiennej rozgrywki w LOTTO Superlidze zostały podzielone na dwie grupy. Wśród drużyn, które walczyć będą o najwyższe cele, znalazły się Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki, Dekorglass Działdowo, Dojlidy Białystok, Sokołów Jarosław, Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz i KS AZS AWFiS Balta Gdańsk.

Z kolei w drugiej grupie, w której drużyny walczyć będą o uniknięcie spadku, nie zabraknie drużyn: Energi Manekin Toruń, Uczelni Państwowej Zamość, 3S Polonii Bytom, Fibrain AZS Politechniki Rzeszów, Poltarexu Pogoni Lębork, Olimpii-Unii Grudziądz i Palmiarni Zielona Góra.

Dojlidy Białystok swój pierwszy mecz w nowym roku zagrają we własnej hali z obrońcą tytułu - Sokołowem Jarosław 22 stycznia o godz. 18. Spotkanie to zapowiada się bardzo interesująco. Podlasianie to aktualnie trzeci zespół w tabeli Lotto Superligi. Zespół z Jarosławia plasuje się na czwartej pozycji, mając trzypunktową stratę do podium.

Jak uważa Piotr Anchim, że mimo, że Dojlidy Białystok jest faworytem tego spotkania, to jednak drużyna Sokołów ma bardzo silny zespół. Przyznaje, że zwycięstwo białostockiego klubu z tym rywalem, w pierwszej rundzie 3:2, było dość szczęśliwe. Zaznacza że, zarówno on jak i drużyna chcieliby, aby historia się powtórzyła, lecz mają świadomość, że nie będzie to łatwe zadanie.

W białostockim obozie panuje entuzjazm związany ze startem rundy rewanżowej. Menadżer Dojlid na każdym kroku podkreśla, że celem drużyny jest mistrzostwo Polski.

- To byłoby coś fantastycznego. Wierzymy w to bardzo mocno, ten zespół ma mentalność zwycięzcy. Nie widzę powodu, abyśmy myśleli inaczej. Chcemy spełnić marzenia nasze i kibiców - zapowiada Piotr Anchim.

Rywalizacja w drugiej rundzie LOTTO Superligi w grupie mistrzowskiej zakończy się 19 marca.

oprac.: Cezary Rutkowski

źródło/fot.: UKS Dojlidy Białystok