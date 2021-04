Podlaskie wspiera sport! Wicemarszałek Marek Olbryś na piłkarskim boisku

- Podlaskie wspiera sport – to nie jest tylko hasło, ale cały zestaw konkretnych działań i form pomocy. Przeznaczamy naprawdę pokaźne kwoty na sport, zwłaszcza w grach zespołowych, które cieszą się społeczną popularnością i są wizytówkami regionu – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś obserwując trenujących piłkarzy. - ŁKS to klub o wspaniałych tradycjach i cieszę się, że otrzymuje wsparcie. Na razie na to półrocze, a na następne pomyślimy o podobnym. Do tego klubu mam szczególny sentyment pamiętając jak kopałem tu piłkę jako junior. Z radością obserwuję, jak teraz młodzież ŁKS pięknie walczy o trzecią ligę.

Cenne wsparcie

Jak już informowaliśmy, niedawno dzięki decyzjom marszałka i zarządu województwa ponad 1,5 mln zł z budżetu regionu trafiło do 52 klubów. Jak uzasadniał marszałek Artur Kosicki, intencją władz województwa jest wsparcie rozwoju sportu nie tylko na najwyższym poziomie, ale także w lokalnych środowiskach.

Wśród tych podmiotów, które uzyskały pomoc, znalazły się sportowe organizacje z Ziemi Łomżyńskiej. Przede wszystkim są to męskie kluby piłkarski,e rywalizujące na różnych szczeblach rozgrywek, m. in. Łomżyński Klub Sportowy 1926, Orzeł Kolno czy KS Śniadowo.

- Kolejny już raz cieszymy się, że urząd marszałkowski udzielił nam wsparcia. Poprzednia dotacja pomogła nam przetrwać i realizować cele sportowe w ubiegłym roku. Jesteśmy wdzięczni, że wicemarszałek Marek Olbryś w natłoku swoich obowiązków stale pamięta o łomżyńskim piłkarstwie. W czasie, gdy nie możemy mieć kibiców na trybunach, to jest szczególnie cenne – powiedział Łukasz Uściłowski, prezes Łomżyńskiego Klubu Sportowego.

Sprzęt sportowy dla „Dwójki”

Władze województwa nie zapomniały także o usportowionych paniach i innych dyscyplinach sportu.

- Bez tej pomocy nie moglibyśmy dalej funkcjonować w drugiej lidze piłki ręcznej kobiet. Zakupimy za dotację specjalistyczny sprzęt sportowy. Myślę, że będą z niego korzystać nie tylko nasze zawodniczki, ale też inni łomżyńscy sportowcy - zadeklarowała, Iwona Gryczewska, prezes UKS „Dwójka” Łomża. Jak dodała, ma nadzieję, że pandemiczne rygory będzie można wkrótce ograniczać i możliwe stanie się normalne dokończenie sezonu, w którym łomżyńskie piłkarki ręczne dobrze sobie radzą.

Smak sukcesów coraz lepiej znają także zawodniczki uprawiające piłkę nożną w klubie Forty Piątnica. Seniorki i jedna z młodszych grup wiekowych biorą udział w rozgrywkach makroregionalnych (kluby z czterech województw).

Pierwsza taka dotacja

- To pierwszy raz, gdy otrzymaliśmy dotację na popularyzację kobiecej piłki nożnej w naszym subregionie i województwie. Forty to obecnie 80 zawodniczek od 6 do 48 lat w sześciu grupach wiekowych. Myślę, że ta pomoc przełoży się na poziom i wyniki sportowe naszego klubu – powiedział Stanisław Chaberek, prezes GKS Forty Piątnica.

tekst: Maciej Gryguc

red.: Barbara Likowska-Matys

fot. Telewizja Narew