8. PKO Nocny Białystok Półmaraton już w ten weekend

Po rocznej przerwie przyszłotygodniowy PKO Nocny Białystok Półmaraton będzie prawdziwym sportowym świętem.

- Już nie możemy się doczekać spotkania z biegaczami. Wytrwale pracowaliśmy, aby impreza mogła dojść do skutku również w wydaniu stacjonarnym. Nasze wirtualne wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem, ale jednak nic do końca nie zastąpi tych emocji i wrażeń, które oferują uliczne zawody – mówił Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega.

Jedyny taki półmaraton

Bieg główny po raz pierwszy w historii wystartuje późnym wieczorem. Pierwszy wystrzał startera będzie można usłyszeć w sobotę (19.06) o godzinie 20.00. Zawodnicy będą ruszać na trasę w pięciu falach, co 30 minut każda. W pierwszej grupie znajdą się najszybsi biegacze walczący o zwycięstwo w półmaratonie.

W programie imprezy jest także bieg na 5 km. Początek trasy będzie w okolicach Pałacu Branickich, a meta przy białostockim Ratuszu. Trasy obu dystansów posiadają atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i zostały odmierzone przez Tadeusza Dziekońskiego, lekkoatletę.

Z 2,5 tys. pakietów startowych pozostało już tylko nieco ponad 80 miejsc. Opłata rejestracyjna wynosi 120 zł, a zapisy internetowe prowadzone są na stronie internetowej biegu. Jeśli po zakończeniu rejestracji zostaną wolne pakiety, biegacze będą mogli zgłosić się jeszcze w czwartek (17.06) i piątek (18.06) w Biurze Zawodów.

Nocny półmaraton ze śniadaniem

W pakiecie uczestnicy znajdą m.in. koszulki techniczne, a na mecie otrzymają medale z wizerunkiem Apollo, greckiego boga sztuki i wróżbiarstwa. Od 5 lat przy ich tworzeniu organizatorzy inspirują się rzeźbami z ogrodu przylegającego do Pałacu Branickich. Dotychczas na medale w Białymstoku trafiły wizerunki Kallisto, Flory, Bachusa i Diany.

Każdy ze startujących w półmaratonie otrzyma żeton, z którym w niedzielę rano, po nocnym biegu, będzie mógł bezpłatnie zamówić śniadanie w jednej z kilku restauracji w Białymstoku.

- To nasz pomysł, aby wspomóc inną branżę, która ucierpiała równie mocno jak biegowa. Tym sposobem trafi do nich część z opłat startowych. Biegacze będą mogli przy śniadaniu wspólnie wspominać nocne zmagania na trasie półmaratonu. Wychodzimy z założenia, że musimy sobie pomagać, bo wszystkim nam zależy na tym, aby do Białegostoku przyjeżdżało jak najwięcej gości. To nasz wspólny cel – zaznaczył Grzegorz Kuczyński.