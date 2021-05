Orlen Wyścig Narodów. Marijn van den Berg bezkonkurencyjny podczas drugiego etapu kolarskiej rywalizacji

W zawodach ścigało się 134 utalentowanych kolarzy do lat 23 reprezentujących 20 drużyn z całego świata. W drugim etapie rywalizacji kolarze mieli do pokonania niewiele ponad 122 km. Zawodnicy wystartowali z ul. Wiosennej w Białymstoku. Trasa wyścigu wiodła przez malownicze tereny województwa podlaskiego, m.in. przez Choroszcz, Rzędziany, Tykocin i Zawady.

Gościnne Podlaskie

Partnerem Orlen Wyścig Narodów jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że tak prestiżowa impreza sportowa, to wielkie wyróżnienie dla regionu i znakomita promocja walorów województwa.

- Cieszę się, że mogliśmy zaprezentować nasze piękne tereny, ale też jestem dumny z mieszkańców naszego województwa za ich gościnność, wspaniałą atmosferę, którą zgotowali sportowcom na trasach obydwu etapów wyścigu. Zapraszamy serdecznie do nas na tak wspaniałe imprezy, jak ta, ale też turystycznie na szlaki rowerowe, do naszych pięknych parków narodowych – mówił po ceremonii dekoracji zwycięzców.

Holenderski kolarz bezkonkurencyjny

Marijn van den Berg w klasyfikacji generalnej wyprzedził o osiem sekund drugiego na obu odcinkach Niemca Alexandra Heiduka oraz o 16 sekund trzeciego na podium Czecha Pavla Bittnera.

- Cieszę się niezwykle ze zwycięstwa. Mieliśmy chwilami niesprzyjający nam silny wiatr, ale udało się – mówił zwycięzca wyścigu.

Najlepszy z Polaków - Mateusz Kostański z drużyny Tarnovia Tarnowo Podgórne zajął 21. lokatę ze stratą 56 sekund do zwycięzcy. Natomiast miejsce 24., z taką samą stratą do lidera zajął lider biało-czerwonych, Filip Maciejczuk. Co ciekawe, najlepszy z Polaków reprezentował jedną z trzech drużyn zaproszonych do wyścigu jako zespoły dodatkowe.



W klasyfikacji generalnej trzecią lokatę zajął Pavlo Bittner, ale w drugim etapie na podium stanął jako trzeci Holender Mick Van Dijke. W niedzielę najlepszy z Polaków, Bartłomiej Proć zajął 15. lokatę.

Dwuetapową weekendową (29-30.05) rywalizację zakończył niedzielny Lang Team Race kolarski - wyścig dla amatorów.

Orlen Wyścig Narodów to impreza należąca do prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Obok francuskiej Tour de l’Avnir i czeskiego Wyścigu Pokoju to jedyne sportowe wydarzenie dla tej grupy wiekowej.

Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Mateusz Duchnowski