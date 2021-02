Odnowiono bazę treningową UKS Dojlidy

Zakres prac obejmował wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, przebudowę i malowanie ścian. Wymieniono parapety, zamontowano nową podłogę i rolety. Przeprowadzono generalny remont dwóch szatni, wyposażono pokój trenerów, szatnię, magazynek. Zamontowano także nowa wentylację.

Menadżer Dojlid Białystok Piotr Anchim nie ukrywa radości z faktu, że jego podopieczni mogą trenować na obiekcie, którego pozazdrościłby niejeden klub w Polsce.

- Remont trwał cztery miesiące - od września do końca grudnia. Zawodnicy mają do dyspozycji nowoczesną salę treningową i szatnie, gdzie mogą wziąć prysznic po zajęciach. To bardzo ważne, aby zawodnicy mieli komfortowe warunki. Rozwijamy się jako klub i to widać także na tym przykładzie - mówi Anchim.