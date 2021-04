Nowy kontrakt Aleksandra Khanina z Dojlid

Obecne rozgrywki dla białostockiego zespołu zakończyły się 2 kwietnia. Wówczas Dojlidy przegrały w ćwierćfinale rundy play-off z AZS AWFiS Balta Gdańsk 2:3. Apetyty były znacznie większe, bowiem celem zespołu było znalezienie się co najmniej w strefie medalowej. Ostatecznie drużyna pod wodzą grającego trenera Wang Zeng Yi uplasowała się na piątym miejscu.

Siłą Dojlid ma być kadra oparta na doświadczonych, ale wciąż głodnych sukcesu zawodnikach. Do tej pory jedynym tenisistą w Dojlidach z kontraktem na następny sezon był Patryk Zatówka.

Kolejnym jest Aleksander Khanin, który występuje w Białymstoku od początku tego sezonu. Białoruski tenisista w 23 meczach odniósł 13 zwycięstw i poniósł 10 porażek (57% skuteczności).

- My i pewnie on sam liczył, że jego bilans będzie trochę lepszy. Mimo to Khanin zostaje z nami. Jest profesjonalistą w każdym calu, nastawionym na ciężki trening. Ponadto to reprezentant Białorusi z szansami wyjazdu na igrzyska olimpijskie do Tokio. Trzymamy kciuki za jego występ w kwalifikacjach do tego turnieju, gdyż miło byłoby mieć kolejnego olimpijczyka w kadrze - podkreśla Anchim.