Młody utalentowany tenisista stołowy przedłużył kontrakt z białostockim klubem

Alan Kulczycki to jeden z najbardziej utalentowanych kadetów w Polsce. Świadczą o tym liczne sukcesy. Oprócz wspomnianego zwycięstwa na swoim koncie ma srebrny i brązowy medal w zawodach tej rangi. W ostatnim czasie z powodzeniem reprezentował również barwy pierwszoligowej Gorzovii Gorzów Wielkopolski, gdzie występował ze Sławomirem Doszem, Radosławem Żabskim i Igorem Misztalem.

Piotr Anchim, menadżer białostockich Dojlid podkreśla, że Alan podchodzi do sportu bardzo profesjonalnie. Dodał, że poszedł śladem starszego brata - Samuela Kulczyckiego, który w tej chwili należy do najlepszych tenisistów stołowych w Polsce. Menadżer przypomniał, że tenis stołowy jest popularną i cenioną dyscypliną sportu u Alana w rodzinie. Przypomniał, że w tenisa gra również jego siostra, Vanessa, z kolei ojciec Szymon kilka lat temu był grającym trenerem-menedżerem superligowej Gorzovii.

W Dojlidach przewidują, że Alan Kulczycki będzie przyszłością tego klubu i będzie stanowić o jego sile za kilka lat.

- Na razie nie jest jeszcze gotowy grać w pierwszym składzie. Czekamy aż okrzepnie, nabierze umiejętności i doświadczenia. Jestem przekonany, że stanie się to niedługo - przekonuje Anchim.

Kolejnym krokiem w tym kierunku ma być wypożyczenie do Poltarexu Pogoni Lębork. 15-latek spędzi tam najbliższy sezon i zadebiutuje w Lotto Superlidze.

- Będzie to dla niego spore wyzwanie, ale jestem spokojny o to, że sobie poradzi. Nie boję się też, że jakiekolwiek niepowodzenia wpłyną na niego negatywnie. To charakterny chłopak, który nie załamuje się porażkami - ocenia Anchim.