Mistrz olimpijski z wizytą w urzędzie marszałkowskim

Rafał Czuper podczas XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio zdobył srebrny medal w grze indywidualnej i brązowy w grze drużynowej w parze z Tomaszem Jakimczukiem w tenisie stołowym.

– Jechałem do Tokio z nastawieniem na poprawę wyniku z Rio de Janeiro (olimpiada letnia w 2016 r.) i to się udało. Oczywiście, moim celem było złoto w singlu, tutaj nie do końca wyszło, ale jest progres. Mamy dwa medale. Jestem zadowolony – mówił sportowiec.